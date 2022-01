Yu-Gi-Oh! Master Duel se lance sur iOS et Android

Une semaine après la sortie de Yu-Gi-Oh! Master Duel sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, Konami annonce l'arrivée de la version mobile.

Avec quatre millions de téléchargements dans le monde, toutes plateformes confondues (consoles et PC), en seulement quelques jours, le free-to-play Yu-Gi-Oh! Master Duel est d’ores et déjà un succès pour l’éditeur japonais Konami, qui espère pouvoir en faire un titre de référence pour l’eSport avec des compétitions officielles. La sortie sur iOS et Android dès aujourd’hui dans plusieurs régions dans le cadre d’un déploiement progressif (avec le jeu cross-platform et la progression maintenue sur toutes les plateformes) devrait par ailleurs accroître le nombre de joueurs de cette adaptation complète en jeu vidéo de l’iconique JCJ.

Des vidéos explicatives pour Yu-Gi-Oh! Master Duel

Plus de 10.000 cartes (traduites dans pas moins de neuf langues), qui couvrent plus de deux décennies d’histoire du duel, sont à collectionner afin de construire des decks personnalisés. Les joueurs peuvent s’affronter ou assister à des duels spectaculaires en résolution 4K, qui prennent vie grâce à des animations attrayantes et à une musique et un sound design entraînants. Le mode solo promet une aventure complète qui explore l’histoire des cartes, et les joueurs ont également l’opportunité de batailler contre des adversaires du monde entier dans des duels en ligne dynamiques, des tournois et des événements.