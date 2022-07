Yu-Gi-Oh : Kazuki Takahashi est décédé, Konami lui rend hommage

Le créateur de Yu-Gi-Oh, Kazuki Takahashi ou Kazuo Takahashi de son vrai nom, a été retrouvé mort à l'âge de 60 ans par la garde côtière du Japon.

Kazuki Takahashi a été retrouvé au large des côtes de la ville de Nago, dans la préfecture d’Okinawa, le matin du 6 juillet dernier. Il était équipé d’un équipement de plongée pour faire de l’apnée. Les garde-côtes et la police enquêtent actuellement sur les événements qui ont conduit à la mort du créateur de Yu-Gi-Oh. Un passant se trouvant sur un bateau avait appelé la ligne d’assistance maritime pour signaler la présence d’un corps apparent, flottant à 300 mètres de la côte au large de la station balnéaire de Nago.

A l’origine d’une cinquantaine d’adaptations en jeu vidéo du manga et de la série animée, mais également responsable de la production, de la vente et des compétitions du jeu de cartes à collectionner Yu-Gi-Oh, l’éditeur japonais Konami a exprimé ses condoléances sur les réseaux sociaux : “Nous sommes choqués et attristés d’apprendre le décès soudain de M. Kazuki Takahashi. Nous lui sommes profondément reconnaissants pour le merveilleux univers Yu-Gi-Oh qu’il a créé, et nos pensées vont à ses amis et à sa famille en ces moments difficiles. Ensemble avec ses innombrables fans, nous nous engageons à perpétuer l’héritage de Yu-Gi-Oh avec tout l’amour et l’attention qu’il mérite.”

Yu-Gi-Oh, un succès incontournable pour Shueisha et Konami

Le manga Yu-Gi-Oh de Kazuki Takahashi a été publié dans le Weekly Shonen Jump de 1996 à 2004. Le manga a lancé une franchise internationale à succès qui se poursuit aujourd’hui avec des jeux de cartes, des anime, des jouets et de nouvelles séries de mangas. Takahashi-san a remporté l’Inkpot Award du Comic-Con International en juillet 2015. Ce prix récompense des personnes pour leurs contributions exceptionnelles aux bandes dessinées, à la science-fiction et à la fantasy, au cinéma, à la télévision, à l’animation et au fandom. Il a également dessiné le manga The Comiq, qui a commémoré le 50éme anniversaire du magazine Weekly Shonen Jump de la maison d’édition Shueisha en 2018, et a participé à la réalisation du manga Secret Reverse Marvel Comics.