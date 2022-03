YouTube veut concurrencer Netflix avec des séries et films gratuits

YouTube va proposer des films et séries en streaming gratuitement avec de la publicité, bien entendu.

Netflix est le leader plus ou moins incontesté en ce qui concerne le streaming de séries TV et films, mais l’entreprise fait aujourd’hui face à une concurrence des plus féroces de la part d’Apple TV+, Disney+ ou encore Amazon Prime Video. Bien d’autres plates-formes, notamment issues de chaînes de télévision, ont vu le jour. Et tous veulent la même chose, faire grossir leur base d’utilisateurs.

YouTube va proposer des films et séries en streaming gratuitement

Il semblerait que Netflix s’apprête aujourd’hui à compter un nouveau concurrent, un concurrent de poids puisqu’il s’agit directement de YouTube. YouTube propose déjà YouTube TV, mais la firme de Mountain View souhaite aller plus loin encore avec le streaming en lançant des séries TV et des films que les utilisateurs pourront regarder gratuitement. Bien évidemment, pour pouvoir proposer ces contenus gratuitement, il faudra composer avec de la publicité, mais si cela ne vous dérange pas outre mesure, alors vous pourrez découvrir ces contenus sans débourser le moindre centime.

avec de la publicité

Selon le communiqué officiel de YouTube, “YouTube est en première ligne de la transition client vers une audience en télévision connecté comme première plate-forme de streaming supportée par la publicité, avec du contenu que les utilisateurs apprécient et les créateurs qu’ils adorent. Aujourd’hui, les utilisateurs américains pourront, pour la toute première fois, regarder des saisons complètes de séries TV sur YouTube gratuitement avec de la publicité.”

Gardez bien à l’esprit que vous n’aurez pas droit aux dernières séries et films du moment gratuitement, mais si vous voulez rattraper tel ou tel contenu ou revoir un grand classique, ce pourrait être une option très intéressante. La fonctionnalité ne sera dans un premier temps disponible qu’aux États-Unis. Pour nous, utilisateurs français, il faudra patienter avant de pouvoir en profiter. Espérons que l’attente ne soit pas trop longue.