YouTube Vanced, l’app de blocage de publicités sur YouTube, tire sa révérence

Difficile d’être fan des publicités dans les vidéos YouTube que l’on regarde au quotidien. Sur desktop, il existe certes des bloqueurs, mais sur mobile, l’opération n’est pas si facile que de télécharger et installer une extension pour navigateur. Fort heureusement, sur Android, il existe une application baptisée YouTube Vanced, qui bloque les publicités disséminées sur la plate-forme et même les messages des sponsors intégrés dans les vidéos. Malheureusement, il semblerait que l’app ne sera bientôt plus disponible au téléchargement.

Dans une annonce publiée par l’équipe de YouTube Vanced, on apprend que l’app ne sera plus maintenue et que les liens de téléchargement depuis leur site web seront bientôt désactivés. Les raisons précises derrière cette décision n’ont pas été révélées, mais si l’on en croit des posts publiés sur Reddit et le canal Telegram officiel de l’app, il semblerait que ce soit pour des raisons légales.

Dans un sens, ce n’est pas surprenant, surtout quand on sait que l’app existe depuis si longtemps. L’application étant une version modifiée de l’application YouTube officielle, on image très bien que YouTube ne voyait pas son existence d’un très bon œil. D’autant plus que YouTube Vanced offrait aux utilisateurs certaines fonctionnalités normalement accessibles qu’aux utilisateurs YouTube Premium, dont la lecture en arrière-plan, le mode picture-in-picture, etc.

Cela étant dit, il y a une “bonne nouvelle” derrière cette annonce. En effet, selon les réponses au tweet original, l’application continuera de fonctionner. Autrement dit, pour celles et ceux qui l’ont déjà installée, aucun souci. Cependant, les développeurs précisent qu’il y a de fortes chances qu’elle cesse purement et simplement de fonctionner un jour ou l’autre, suite à une action de YouTube ou parce qu’elle est simplement trop vieille par rapport à YouTube.

Vanced has been discontinued. In the coming days, the download links on the website will be taken down. We know this is not something you wanted to hear but it's something we need to do. Thank you all for supporting us over the years.

— Vanced Official (@YTVanced) March 13, 2022