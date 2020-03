YouTube va limiter la qualité des vidéos dans le monde entier

Après Facebook et Netflix, c'est au tour de la plus importante plate-forme de vidéo en ligne de faire un geste pour prévenir la saturation d'Internet.

Avec 428 959 personnes infectées par le coronavirus au moment de l’écriture de ces lignes, dont 19 157 ont trouvé la mort, la pandémie ne cesse de s’étendre. De l’Italie au Royaume-Uni en passant par la Belgique et la France, l’Europe se confine peu à peu, forçant de nombreuses personnes à être soit au chômage technique, soit en télétravail, tandis que les personnels de secteurs essentiels à la nation (alimentaire, santé) sont sur le front. La charge de personnes en plus sur Internet lors de journées de travail entières faisait peser la menace d’une saturation selon Thierry Breton, responsable du marché intérieur de l’UE, qui demandait en conséquence à Reed Hastings, P.-D.G. de Netflix, de modifier la qualité des vidéos disponibles sur la plate-forme de streaming, ce qu’elle a fait à sa manière en réduisant le débit. Mais le service de Vidéo à la Demande n’est pas le seul à avoir fait des sacrifices.

Le plus gros consommateur de trafic d’Internet

On apprenait ainsi hier que Facebook a modifié la qualité des vidéos sur le réseau social et sur Instagram, en Europe et en Amérique Latine. Bloomberg rapporte de son côté que c’est au tour de YouTube d’altérer la qualité disponible de ses contenus. Ainsi elles seront présentées en définition standard pour l’ensemble des utilisateurs, qui pourront cependant choisir de les regarder en haute définition s’ils le souhaitent. Le site rapporte que “Google a été le plus gros consommateur de trafic sur Internet l’année dernière, devant Netflix“, et augmente encore régulièrement.

Des mesures préventives

Ces mesures sont simplement préventives, Alphabet, Inc., la maison mère de l’entreprise, ne croyant pas que l’on court un risque réel de pénurie de bande-passante. Comme l’expliquait Stéphane Bortzmeyer dans un éditorial sur Framablog, les problèmes ne viennent pas tant de l’infrastructure d’Internet que des sites incapables de supporter de lourdes charges de visiteurs, qui donnent ainsi à voir des pages avec l’erreur 503. Le site de Francfort de DE-CIX, qui connecte différents nœuds, ne remarque qu’une augmentation de 10% sur la bande-passante globale en mars.