YouTube va intégrer les chapitres des vidéos dans les résultats de recherche, entre autres nouveautés plutôt intéressantes.

YouTube est une plate-forme en constante évolution. Il faut dire qu’il y a beaucoup à faire autour de la vidéo. Cela passe par simplifier l’accès au contenu recherché par les utilisateurs. Pour ce faire, le géant américain a décidé d’intégrer les chapitres des vidéos dans les résultats de recherche. Explication.

YouTube va intégrer les chapitres des vidéos dans les résultats de recherche

L’une des récentes grandes fonctionnalités de YouTube fut l’introduction des chapitres. Cela permet aux créateurs de découper leurs vidéos en différentes sections pour faciliter la navigation. Et YouTube entend bien profiter au maximum de cet ajout. Ceux-ci seront bientôt utilisés pour façonner les résultats de recherche et proposer aux utilisateurs des vidéos plus précises.

Cela signifie par exemple que si vous cherchez quelque chose de très spécifique et non pas une vidéo complète, dans laquelle certaines sections ne seraient pas intéressantes pour vous, YouTube vous suggèrera directement les chapitres qui peuvent répondre à votre recherche. Voilà qui semble très intéressant et qui devrait faire gagner aux utilisateurs un certain nombre d’étapes, et donc de temps, lorsqu’ils cherchent quelque chose dans une vidéo.

Entre autres nouveautés plutôt intéressantes

Parmi les autres changements annoncés par YouTube pour un déploiement prochain, on citera notamment les aperçus dans les résultats de recherche sur mobile. Vous pourrez ainsi voir une petite fenêtre avant de cliquer sur la vidéo en question. YouTube devrait aussi s’étendre à d’autres langues dans ses résultats de recherche. Ainsi, si l’algorithme ne trouve pas ce que vous cherchez dans votre langue principale, il tentera de trouver du contenu dans d’autres langues et vous montrera alors les légendes, titres et descriptions traduits automatiquement.

Selon le communiqué de YouTube, ces modifications seront principalement d’abord appliquées aux vidéo en anglais. Elles sont actuellement en cours de test en Inde et en Indonésie mais davantage de pays devraient être concernés dans le futur selon les retours des premiers utilisateurs.