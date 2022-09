YouTube va (enfin) partager les revenus publicitaires des Shorts avec les créateurs

YouTube va permettre le partage de revenus publicitaires aux créateurs de Shorts en étoffant son Programme Partenaire. La musique devrait aussi être plus simple à gérer.

YouTube vient de procéder à un changement important dans son Programme Partenaire. Celui-ci permettra bientôt aux créateurs de Shorts de gagner davantage d’argent de la plateforme. L’entreprise a en effet annoncé qu’elle allait partager les revenus publicitaires avec les créateurs de YouTube Shorts. Ces changements entreront en vigueur en “début d’année prochaine” et cela devrait aider YouTube à attirer des créateurs de TikTok. “C’est la première fois qu’un partage de revenus réels est offert pour les vidéos courtes sur une plateforme de cette ampleur”, déclarait le directeur produit YouTube Neal Mohan.

Avec son nouveau programme de partage de revenus, les créateurs ayant au moins 1 000 abonnés et 10 millions de vues sur Shorts sur une période de 90 jours peuvent demander à rejoindre le Programme Partenaire. Comme TikTok, les publicités sur Shorts apparaissent entre les vidéos dans le fil. L’entreprise avait commencé à tester les publicités sur Shorts en mai. Les revenus des publicités seront partagés entre les créateurs, selon Neal Mohan. Les créateurs recevront 45 %, qu’ils utilisent de la musique ou non.

“Chaque créateur est payé sur sa part de vues totales de Shorts, et ce partage de revenus reste le même, même s’ils utilisent de la musique”, expliquait-il. L’entreprise a aussi déclaré qu’elle allait commencer à tester la fonctionnalité de dons, baptisée Super Thanks, dans Shorts “avec un déploiement complet attendu l’année prochaine”.

Jusqu’à présent, YouTube avait un fonds de 100 millions de dollars dédié aux créateurs de Shorts, mais ceux-ci se plaignaient du faible montant de ce fonds et ne pouvaient approcher de près ou de loin ce que les créateurs de vidéos longues pouvaient gagner avec le partage de revenus publicitaires.

Par exemple, Jimmy Donaldson, alias Mr. Beast, partagé il y a quelque temps avoir gagné seulement 15 000 $ sur TikTok malgré plus d’un milliard de vues dans l’app. Jimmy Donaldson est reconnu comme l’un des plus gros créateurs sur YouTube, avec plus de 54 millions de dollars sur la plate-forme en 2021. TikTok déclarait en mai qu’il commençait à tester un programme de partage de revenus baptisé TikTok Pulse.

YouTube a aussi annoncé une nouvelle offre pour son Programme Partenaire pensée et conçu pour faciliter l’arrivée des nouveaux créateurs qui cherchent à monétiser leur contenu. Baptisée “Fan Funding”, celle-ci a des “prérequis plus bas” pour accéder à des fonctionnalités comme les Super Thanks, Super Chat, stickers et abonnés aux chaînes. YouTube dévoilera davantage de détails en 2023.

La musique devrait aussi être plus simple à gérer

Le géant américain annonce aussi Creator Music, une section de YouTube Studio dans laquelle les créateurs peuvent acheter “des licences musicales abordables et de grande qualité qui leur offrent un potentiel de monétisation complet”. Celles et ceux qui achètent ces licences “garderont les mêmes partages de revenus que ce qu’ils ont sur les vidéos sans la moindre musique.” Creator Music offrira aussi la possibilité d’utiliser des chansons sans payer avant. Le créateur et l’artiste partageront les revenus de la vidéo.

Cette modification pourrait permettre de résoudre l’un des plus gros casse-têtes des Youtubeurs, lesquels se plaignent depuis longtemps des soucis de copyright de la part de labels musicaux trop zélés qui conduisent à des retraits et des pertes de revenus. Dans un post de blog, YouTube déclare qu’il espère que cette fonctionnalité aidera à “construire un pont entre l’industrie musicale et les créateurs sur [la] plateforme.”