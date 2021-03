YouTube va commencer à déduire les taxes américaines pour les créateurs non-américains

La gestion des revenus sur une plate-forme multinationale comme Youtube peut être un véritable casse-tête. Cela demande des ajustements constants, pour rester dans le cadre des différentes lois locales notamment...

La gestion des revenus n’est pas chose aisée. Quel que soit son statut. En tant que particulier, c’est assez simple, on s’acquitte de nos taxes, on paie nos impôts, etc. Pour les professionnels, c’est plus complexe. Et pour des créateurs de contenu sur une plate-forme multinationale comme YouTube, le calcul des revenus, des taxes et autre peut être très complexe. Ce qui pousse à faire des ajustements de temps à autre. La plate-forme en prépare un assez conséquent.

YouTube va déduire automatiquement les taxes américaines

Dans tous les coins du monde ou presque, dès lors que l’on gagne de l’argent, il faut le déclarer auprès des autorités compétentes pour s’acquitter par la suite des taxes et autres impôts. Ceux-ci peuvent varier grandement d’un pays à l’autre mais les taxes sont un concept immuable. Cela étant dit, la situation peut vite devenir compliquée si l’on gagne de l’argent dans un pays et que l’on vit dans un autre, par exemple.

aux créateurs de contenu

Dans le cas de YouTube, Google a décidé de commencer à déduire automatiquement les taxes américaines des revenus gagnés par les créateurs résidant en dehors des États-Unis. Bien évidemment, la plate-forme déduira aussi ces taxes pour les créateurs américains mais appliquée aux créateurs non américains, c’est une décision très intéressante.

Dans l’email envoyé tout récemment à ces mêmes créateurs de contenu, on peut lire la chose suivante : “Nous vous contactons parce que Google sera dans l’obligation de déduire les taxes américaines des paiements effectués aux créateurs en dehors des États-Unis plus tard cette année (dès le mois de juin 2021). Durant les prochaines semaines, nous vous demanderons de nous faire parvenir vos informations via AdSense pour déterminer le montant des taxes à déduire, si vous êtes concerné(e). Si ces informations ne sont pas transmises avant le 31 mai 2021, Google pourrait déduire jusqu’à 24 % de vos revenus globaux totaux.”

Voilà qui peut sembler bien compliqué mais YouTube a créé une vidéo pour expliquer ce qu’ils ont l’intention de faire. Si vous êtes un créateur de contenu sur YouTube et que vous vivez de cette plate-forme, ladite vidéo pourrait être intéressante. Davantage d’informations sur la page d’aide dédiée.