YouTube va cacher le nombre de “Je n’aime pas” sur toutes les vidéos

YouTube va cacher le compteur de "Je n'aime pas" sur toutes les vidéos. Seuls les créateurs y auront accès via YouTube Studio.

Pour jauger de la qualité et de la pertinence d’une vidéo sur YouTube, il y a un certain nombre d’indicateurs assez pertinents. On peut par exemple regarder le nombre de “Je n’aime pas”. Si celui-ci est relativement faible, ce peut être un bon signe de la popularité et de l’utilité de ladite vidéo. C’est souvent de bon augure. Par exemple, si quelqu’un donne un conseil ou livre un tutoriel sur YouTube et que le nombre de “Je n’aime pas” surpasse le nombre de “J’aime”, on peut assez facilement douter de l’intérêt ou de l’utilité de cette vidéo.

YouTube va cacher le compteur de “Je n’aime” pas sur toutes les vidéos

Cela étant dit, parfois, il est possible que certains abusent de cette fonctionnalité. Des trolls et autres utilisateurs, souvent appartenant à de larges groupes, peuvent venir cliquer en masse sur “Je n’aime pas”, précisément pour fausser totalement le compteur en question. C’est pour cette raison que, il y a quelques mois, YouTube commençait à tester une nouveauté : le nombre de “Je n’aime pas” était ainsi dissimulé à la vu des utilisateurs. Seuls les créateurs pouvaient y avoir accès. Et il semblerait aujourd’hui que la plate-forme soit satisfaite de ce test puisqu’elle a décidé de déployer cette nouveauté sur toutes les vidéos qu’elle héberge.

Seuls les créateurs y auront accès via YouTube Studio

Selon le communiqué de YouTube, “d’après ce que nous avons appris, nous allons rendre le nombre de ‘Je n’aime pas’ privé sur toute la plate-forme YouTube, mais le bouton ‘Je n’aime pas’ ne va pas disparaître. Ce changement va être déployé progressivement à partir d’aujourd’hui.” YouTube explique que les créateurs pourront toujours voir le nombre de “Je n’aime pas” sur YouTube Studio, mais les utilisateurs, eux, ne le verront pas.

L’entreprise ajoute par ailleurs : “Nous avons entendu durant cette expérience que certains d’entre vous utilisaient ce nombre de ‘Je n’aime pas’ pour aider à décider de regarder ou non telle ou telle vidéo. Nous savons que vous ne serez peut-être pas d’accord à cette décision, mais nous sommes convaincus que c’est la bonne chose à faire pour la plate-forme.”