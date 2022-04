YouTube TV pour iOS prend désormais en charge le mode picture-in-picture

L’un des avantages à utiliser un PC plutôt qu’un téléphone ou une tablette, c’est que le PC est d’ordinaire bien plus efficace en ce qui concerne le multitâche. Par exemple, vous pouvez facilement sur un ordinateur avoir une fenêtre avec une vidéo en lecture et faire autre chose en même temps. Sur smartphone ou tablette, l’opération n’est pas aussi facile, cela dépend du système d’exploitation et de l’application. Le picture-in-picture peut aider.

Celles et ceux qui sont abonnés à YouTube TV seront probablement intéressés d’apprendre que, selon une annonce officielle de YouTube, le mode picture-in-picture arrive pour tous les utilisateurs dans l’application YouTube TV sur iOS. Comme c’est souvent le cas, le déploiement se fait par phases successives et la manipulation est opérée directement côté serveur. Autrement dit, même si vous vous assurez d’avoir la dernière version en date de l’application, vous n’avez aucune garantie de pouvoir profiter de la fonctionnalité. Si vous la voyez, tant mieux, sinon, vous devez patienter.

Il est en tous les cas assez dommage qu’il ait fallu si longtemps à YouTube pour porter cette fonctionnalité sur son application iOS, a fortiori quand on sait que cela fait longtemps, très longtemps maintenant que iOS supporte officiellement le picture-in-picture. Quoi qu’il en soit, mieux vaut tard que jamais, comme l’on dit souvent. Par ailleurs, il est assez étrange que YouTube TV supporte cette fonction, mais pas l’application YouTube principale, alors que le picture-in-picture était censé être l’un des avantages de l’abonnement payant YouTube Premium.

Toujours est-il que si vous regardez du contenu sur YouTube TV sur votre appareil iOS, n’hésitez pas à vérifier si vous avez déjà droit au picture-in-picture. Si ce n’est pas encore le cas, revenez dans quelques jours, l’option devrait certainement avoir apparu entre temps.

iPhone & iPad users 🔊

We’re happy to share that picture-in-picture is now rolling out to your iOS 15+ devices. Simply select a video to watch and swipe ⬆️ from the bottom of the screen to return to the device's homepage. The video can scale down and move across your screen.

— YouTube TV (@YouTubeTV) March 30, 2022