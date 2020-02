YouTube TV mettra fin à ses abonnements via l’App Store en Mars

Permettre de s'abonner à ses services directement depuis l'App Store ou le Google Play Store n'est pas nouveau. Mais les plates-formes prennent un pourcentage sur les transactions. Ce qui ne plait pas, évidemment, à certains éditeurs. YouTube fait partie de ceux-là.

L’Apple App Store propose aux utilisateurs de gérer leurs abonnements aux services web très facilement. Ceci parce que la firme de Cupertino permet de s’abonner directement aux services compatibles via des achats intégrés. Le processus est ainsi grandement simplifié. Pour peu que les développeurs soient d’accord avec le fait que la marque à la pomme prenne une commission pouvant atteindre les 30% sur chaque transaction. Et certains grands noms ne le sont clairement pas. Aujourd’hui, YouTube rejoint cette liste.

L’abonnement YouTube TV via l’App Store cessera le 13 Mars prochain

Et malheureusement pour les abonnés YouTube TV qui ont pris leur abonnement via l’App Store, sachez que ledit abonnement prendra fin à compter du 13 Mars prochain. En effet, YouTube envoie en ce moment des emails aux utilisateurs concernés pour les informés du changement à venir. Dans le mail en question, on peut notamment lire : “Vous êtes actuellement abonné(e) à YouTube TV via un achat intégré Apple. Nous vous écrivons pour vous informer que, à compter du 13 Mars 2020, YouTube TV n’acceptera plus les paiements via les achats intégrés Apple.”

Il faudra ensuite payer son abonnement via le site directement

Cela ne signifie bien évidemment pas que les utilisateurs iOS ne pourront plus utiliser l’application. Mais ceux qui souhaiteront continuer de profiter de service devront procéder au paiement directement via le site de YouTube TV. YouTube ne fournit pas la raison de ce changement mais comme nous l’avons déjà dit, il y a de grandes chances que la commission de 30% prélevée par Apple en soit la cause principale. Si ce n’est la seule. YouTube n’est pas le seul à avoir procédé ainsi. D’autres ont préféré préserver le fonctionnement mais augmenter leurs tarifs pour absorber cette perte… Espérons en tout cas que cette modification ne fasse pas perdre trop d’utilisateurs à YouTube TV.