YouTube TV lance une nouvelle option payante pour un streaming en 4K

YouTube TV vient de lancer une nouvelle offre d'abonnement, baptisée 4K Plus, pour profiter notamment de la résolution 4K.

YouTube TV est l’une des nombreuses options existant aujourd’hui sur le marché du streaming. La plate-forme vient d’accueillir une nouvelle offre d’abonnement, plus onéreuse, mais permettant de profiter de la résolution 4K, ainsi que d’autres fonctionnalités annexes.

Profitez de la 4K avec la nouvelle offre YouTube TV 4K Plus

Si vous êtes abonné(e) à YouTube TV ou que vous hésitez à le faire, vous pourriez être intéressé(e) d’apprendre que YouTube vient d’annoncer une nouvelle offre pour YouTube TV. Une offre baptisée 4K Plus qui, comme son nom l’indique, permet aux abonnés de regarder leur contenu préféré en 4K et de disposer d’un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires.

Selon le communiqué de YouTube, “avec 4K Plus, vous aurez accès aux événements majeurs de sport cet été en 4K, aux contenus en direct de réseaux comme NBC et ESPN, aux sports comme le football américain et le basketball universitaires plus tard cette année et à du contenu à la demande de FX, Discovery Networks, Tastemade et autre.”

Une offre à 19,99 $ par mois

En plus de permettre de diffuser les vidéos en 4K, cette nouvelle offre 4K Plus offre aux utilisateurs la possibilité de télécharger les contenus pour qu’ils les visionnent hors ligne. Il sera ainsi possible de récupérer ledit contenu sur son téléphone ou sa tablette pour le regarder où que vous soyez, quand vous le désirez, que vous ayez une connexion ou non. Le nombre d’appareils pouvant se connecter simultanément devient quant à lui illimité avec cette offre.

Ceci contrairement à l’offre classique de YouTube TV qui impose une limite de trois appareils en simultané. En ce qui concerne les tarifs, sachez que cette offre YouTube TV 4K Plus est proposée à 20 $ par mois. À noter, pour les nouveaux abonnés, YouTube offre un mois d’essai gratuit et l’abonnement ne coûte “que” 9,99 $ par mois pendant la première année.