YouTube TV désormais intégré dans l’application YouTube pour les utilisateurs Roku

Le torchon brûle entre YouTube et Roku. Après avoir supprimé YouTube TV sur les boîtiers, voici que YouTube TV est de retour, directement dans l'application YouTube.

Les relations peuvent être assez tendues entre certaines entreprises de la tech, comme dans tous les dommaines d’ailleurs. C’est le cas actuellement entre YouTube et Roku, sur fond d’intimidation. Une pratique assez courante pour Roku, qui avait retiré YouTube TV à ses utilisateurs. Réponse de YouTube aujourd’hui : YouTube TV revient, directement dans l’application YouTube cette fois.

YouTube intègre YouTube TV à son application principale

Comme vous l’avez peut-être déjà entendu, à cause d’un différend entre YouTube et Roku, l’application YouTube TV a été supprimé des appareils Roku. Pour celles et ceux qui regretteraient cette disparition, sachez qu’une alternative est déjà en place. En attendant qu’un accord soit trouvé entre les deux parties, YouTube a une solution.

Cette solution prend une forme très simple : la fonctionnalité YouTube TV se retrouve directement accessible via l’application YouTube. Selon YouTube, “aujourd’hui, nous introduisons une nouvelle fonctionnalité donnant accès à YouTube TV directement depuis l’application YouTube, ce qui rend plus facile pour tout le monde de retrouver tout le contenu que vous aimez. Les abonnés existants peuvent facilement accéder à YouTube TV en cliquant sur ‘Accéder à YouTube TV’ dans l’application YouTube principale.”

La mise à jour de l’application YouTube pour les appareils Roku est en cours de déploiement. Cela prendra, comme à l’accoutumée, quelques jours. Encore un peu de patience et vous pourrez profiter pleinement de YouTube TV comme si les relations étaient au beau fixe entre Roku et YouTube. Espérons maintenant que la situation ne dégénère pas davantage et que les deux entreprises trouvent un accord, pour le bien des utilisateurs.