YouTube teste un nouvel abonnement Premium Lite

YouTube teste actuellement un abonnement Premium Lite à 6,99 € par mois qui permet uniquement de se débarrasser de la publicité sur la plate-forme.

La plate-forme YouTube est incontournable dès qu’il est question de vidéo. Google en est parfaitement conscient et essaie fort logiquement d’y faire converger nombre de services annexes. Depuis quelque temps, la firme de Mountain View propose un abonnement payant, YouTube Premium. Aujourd’hui, en voici un nouveau, Premium Lite, en test. Présentation.

YouTube teste un abonnement Premium Lite

Comme vous le savez déjà très certainement, YouTube propose aux utilisateurs un abonnement payant baptisé YouTube Premium. Il semblerait aujourd’hui que l’idée d’une option moins onéreuse présente un véritable intérêt en haut lieu puisque la plate-forme a mis en place un abonnement répondant au nom de Premium Lite. C’est tout du moins ce qu’annonce un post publiée sur ResetEra par l’utilisateur jelmerjt, qui a découvert l’option alors qu’il tentait d’annuler son abonnement Premium.

6,99 € par mois pour se débarrasser de la publicité

Selon le post en question : “C’est très intéressant. Je viens d’essayer d’annuler mon abonnement YouTube Premium et maintenant Google me parle de Premium Lite. Ça coûte 6,99 € par mois (au lieu de 11,99 € pour le Premium) et ça donne simplement accès à un YouTube sans publicités. Vous n’avez donc pas les autres fonctionnalités Premium.”

Autrement dit, avec cet abonnement Premium Lite, vous payeriez uniquement pour supprimer les publicités tandis qu’avec le Premium classique, vous avez en outre l’accès à YouTube Music sans publicité, la lecture en fond d’écran et les téléchargements pour le mode hors-ligne. 6,99 € simplement pour se débarrasser de la publicité, voilà qui semble un peu onéreux tout de même.

Dans tous les cas, à l’heure actuelle, il semble ne s’agir que d’un test limité à certaines régions du globe. Il y a fort à parier que, si les retours sont bons, YouTube étendra son programme à davantage de marchés. Si vous êtes intéressé(e), encore un peu de patience.