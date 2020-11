YouTube teste un bouton timestamp pour les commentaires

Les commentaires sont une part très importante d'une plate-forme comme YouTube. Ceux-ci permettent aux spectateurs de donner leur avis, d'échanger avec les créateurs de contenu. YouTube cherche à les étoffer au maximum.

Des plates-formes comme Soundcloud disposent de fonctionnalités très intéressantes permettant de voir un timestamp lors de la lecture d’une chanson. À partir de là, les utilisateurs peuvent décider ou non de laisser des commentaires liés à un timestamp donné. C’est très pratique dans la mesure où cela permet de contextualiser davantage le propos. Un commentaire associé directement à timestamp permet de situer exactement, précisément, le moment que l’on évoque. Parfait pour laisser un commentaire sur une partie précise d’une chanson, par exemple. YouTube voudrait faire de même.

YouTube teste un bouton pour inclure le timestamp actuel dans les commentaires

Si YouTube permet bel et bien aux utilisateurs de laisser des commentaires avec des timestamps, il peut être parfois difficile d’obtenir ces timestamps. Et tous les utilisateurs ne prennent pas nécessairement le temps de le faire, la majorité se contentant d’indiquer de manière purement textuelle le temps auquel ils font référence. Cela pourrait changer dans un futur relativement proche. En effet, selon un document d’aide, il semblerait que YouTube teste actuellement un bouton timestamp permettant aux utilisateurs de laisser des commentaires à un endroit précis d’une vidéo.

Une nouveauté bien pratique, assurément

Selon le document en question : “nous testons actuellement un moyen plus facile d’ajouter un timestamp vidéo au moment exact que vous regardez lorsque vous commentez une vidéo. Les gens qui ont accès à ce test verront une nouvelle icône lorsqu’ils rédigent leur commentaire, appuyer dessus ajoutera automatiquement le timestamp courant de la vidéo (sans avoir à l’ajouter manuellement !).”

YouTube travaille depuis quelque temps à contextualiser davantage ses vidéos. Tout récemment, la plate-forme annonçait tester aussi la mise en place d’une fonctionnalité de génération automatique des chapitres, via intelligence artificielle. Si l’expérimentation est concluante, cela permettra aux utilisateurs de naviguer bien plus facilement dans toutes les vidéos de la plate-forme, et les créateurs de contenu n’auront plus à le faire manuellement.