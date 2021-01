YouTube teste sa réponse aux Clips Twitch

Si le streaming en direct est devenu très populaire, la plate-forme la plus en vogue actuellement est très certainement Twitch, et pas uniquement pour les gamers. Nombreux sont ceux à s'en inspirer.

Le streaming en direct est devenu extrêmement populaire ces dernières années. Des plates-formes ont émergé spécialement sur ce créneau. C’est le cas du géant Twitch. Et comme toujours, la réussite est rapidement copiée par la concurrence. Aujourd’hui, c’est YouTube qui s’inspire du géant américain racheté par Amazon en 2014.

YouTube teste à son tour une fonctionnalité de Clips

En ce qui concerne le livestreaming, Twitch est aujourd’hui plus ou moins la plate-forme de choix par défaut pour de nombreux streamers, et spectateurs, et pas uniquement les gamers. Nous savons que YouTube tente d’exister sur ce segment avec sa propre plate-forme et le géant de Mountain View annonce d’ailleurs l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité, une option qui vient répondre directement aux Clips Twitch.

Très similaire à ce que propose Twitch

Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les Clips Twitch permettent aux spectateurs d’extraire une portion d’un stream et de l’utiliser comme vidéo. Dans la mesure où les streams peuvent être longs et pas toujours très excitants, les Clips permettent aux spectateurs de choisir les moments les plus intéressants et de les mettre à disposition pour eux ou pour les autres, leur épargnant ainsi de tout regarder.

La fonctionnalité Clips de YouTube offre peu ou prou la même chose. Les utilisateurs pourront extraire des sections d’un stream et les sauvegarder pour plus tard. Cela étant dit, il est à noter que cette nouvelle option n’est actuellement qu’en test. Cela signifie qu’elle n’est accessible qu’à un petit nombre, le temps de tester tout cela et de procéder à quelques ajustements si cela s’avère nécessaire.

Selon le communiqué de YouTube : “Nous avons eu de nombreux retours de créateurs et de spectateurs qui voulaient un moyen rapide de capturer de courts moments des contenus et de partager ces moments depuis des vidéos ou des streams. Nous sommes heureux de commencer à tester notre fonctionnalité de clips sur YouTube dès aujourd’hui avec un petit groupe de créateurs et d’obtenir les premiers retours. La création de clips est actuellement disponible sur desktop et sur les appareils Android, pour commencer, les appareils iOS y auront droit bientôt.”