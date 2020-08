YouTube teste le Picture-In-Picture avec iOS 14

YouTube propose régulièrement de nouvelles fonctionnalités dans ses applications mobiles. Aujourd'hui, c'est le picture-in-picture qui est à l'honneur. Uniquement en test dans iOS 14 pour le moment.

Le picture-in-picture (PiP) est une fonctionnalité que l’on connaît déjà depuis assez longtemps sur Android. Sur iOS par contre, Apple ne l’a introduit que tout récemment sur ses iPhone avec iOS 14. Et il faut encore que les développeurs choisissent de décider de prendre en charge cette fonctionnalité. Ce que fait aujourd’hui YouTube avec un premier test de ladite fonctionnalité.

YouTube teste le picture-in-picture sur son application sous iOS 14

En effet, selon plusieurs témoignages provenant de Twitter notamment, il semblerait que YouTube teste actuellement la fonctionnalité de picture-in-picture auprès d’un petit nombre d’utilisateurs. Nul ne sait vraiment comment ces utilisateurs testeurs sont sélectionnés mais l’échantillon étant très restreint, il y a fort à parier qu’il ne s’agit que d’un tout premier test. La fonction est très certainement encore loin d’être déployée au grand public.

Certains utilisateurs qui ont actuellement le droit de tester cette option affirment qu’elle est encore très limitée. Elle ne fonctionnerait apparemment qu’avec les diffusions en direct. Ce qui, effectivement, viendrait clairement limiter son intérêt. Toujours est-il qu’il ne s’agit là que d’un test. Il est assez logique, dans ces conditions, que YouTube limite volontairement la portée de cette fonction pour mieux analyser son fonctionnement général.

Voilà qui sera très pratique pour les possesseurs d’iPhone

Voilà en tous les cas qui serait très utile pour les utilisateurs de YouTube sur iPhone. Pouvoir continuer de regarder une vidéo YouTube en faisant quelque chose d’autre sur une autre application est quelque chose dont on peut difficilement se passer une fois que l’on y a goûté. Espérons maintenant que YouTube puisse déployer assez rapidement cette nouveauté. Les utilisateurs de YouTube sur Android et iOS se retrouveraient alors sur un pied d’égalité, concernant cette option tout du moins. À suivre ! Et n’hésitez pas à vérifier si vous avez installé une version bêta d’iOS 14.