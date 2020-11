YouTube teste la génération des chapitres via l’intelligence artificielle

YouTube est aujourd'hui bien plus qu'une simple plate-forme d'hébergement de vidéos. Les fonctionnalités sont nombreuses pour permettre notamment une expérience utilisateur très aboutie. Et l'intelligence artificielle est bien évidemment de la partie.

YouTube ne cesse de concevoir et d’intégrer de nouvelles fonctionnalités sur sa plate-forme. Tant pour les créateurs de contenu que pour les spectateurs. Et le géant américain ne manque clairement pas d’idées. Parmi les récentes nouveautés, YouTube introduisait la possibilité pour les créateurs d’ajouter des chapitres à leurs vidéos. Parfait pour les formats longs, pour que les utilisateurs puissent naviguer facilement et rapidement entre les sections.

YouTube teste la génération automatique des chapitres

Une fonctionnalité très intéressante, très pratique et très appréciée par les utilisateurs, justement. Mais cela demande du travail aux créateurs dans la mesure où l’ajout de ces chapitres doit être fait manuellement. Autrement dit, d’une part, toutes les vidéos n’ont pas ces chapitres et d’autre part, c’est une tâche chronophage supplémentaire à la charge des créateurs. La bonne nouvelle aujourd’hui, tant pour les spectateurs que les créateurs, c’est que selon 9to5Google, YouTube testerait actuellement une fonctionnalité de génération automatique, via l’intelligence artificielle de ces chapitres.

grâce à l’intelligence artificielle

Cela signifie que les créateurs n’auraient plus à ajouter manuellement les timestamps, l’intelligence artificielle déterminerait automatiquement pour eux où et quand ces chapitres devraient être placés : “Nous voulons que la navigation soit plus simple avec les chapitres des vidéos alors nous expérimentons l’ajout automatique de ces chapitres (pour que les créateurs n’aient pas à ajouter manuellement les timestamps). Nous utiliserons le machine learning pour reconnaître les textes pour générer automatiquement les chapitres. Nous testons actuellement tout ceci sur un petit panel de vidéos.”

Étant donné qu’il s’agit là de vidéos et non de textes purs, il sera très intéressant de voir à quel point l’intelligence artificielle de YouTube se révèle performante pour détecter les changements de sujet et/ou de plan et appliquer les chapitres convenablement. Si tel devait être le cas, voilà qui viendrait faire gagner beaucoup de temps aux créateurs de contenu et ajouter une valeur certaine à leurs vidéos.