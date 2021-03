YouTube teste la dissimulation du compteur de pouces vers le bas

Google met très régulièrement à jour sa plate-forme YouTube. La plupart du temps, les modifications sont invisibles. D’autres peuvent sembler minimes mais avoir un impact assez important. Aujourd’hui, YouTube teste de cacher le compteur de “pouces vers le bas” dans ses vidéos. Un petit changement qui pourrait avoir une grande importance.

Parfois, lorsque vous allez regarder une vidéo, il est assez facile de juger si la vidéo en question est bonne ou non en regardant le ratio de “j’aime” et de “je n’aime pas”. Ce n’est pas nécessairement la meilleure des métriques à utiliser mais c’est une bonne indication quant à la perception du public de cette vidéo. Cela étant dit, YouTube réfléchit aujourd’hui à faire disparaître ce compteur.

Selon l’entreprise, il semblerait que l’intention soit de cacher ce compteur de “je n’aime pas” public pour les vidéos. YouTube affirme que ceci servirait à lutter contre les campagnes de “je n’aime pas” organisées contre certaines vidéos durant lesquelles des gens se regroupent pour cliquer sur “je n’aime pas” le plus de fois possible. YouTube affirme aussi que ce changement pourrait aider au bien-être des créateurs de contenu, certains pouvant se sentir déçus ou frustrés si leurs vidéos reçoivent un grand nombre de “pouces vers le bas”.

Ceci étant dit, YouTube précise aussi que les créateurs pourront toujours connaître ces chiffres en se rendant dans YouTube Studio. Les chiffres ne seront dissimulés qu’au public, il ne sera donc plus possible que de “voter” pour un “j’aime” ou un “je n’aime pas”, sans savoir combien de “je n’aime pas” ont déjà été distribués. Voilà qui semble être une idée très intéressante, et YouTube n’est pas le seul à agir de la sorte.

En effet, Instagram a aussi expérimenté quelque chose de similaire en dissimulant le nombre de likes sur un post. Nul ne sait si ce test de YouTube portera ses fruits ni si la fonctionnalité sera déployée de manière globale. À suivre !

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx

— YouTube (@YouTube) March 30, 2021