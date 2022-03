YouTube teste des réactions temporalisées en emoji

YouTube teste les réactions via emoji sur des marqueurs de temps, de quoi aller encore plus loin dans les réactions.

Sur des plates-formes comme SoundCloud, il est possible de voir les commentaires associés à une chanson et à certaines sections de la chanson. C’est très pratique dans la mesure où vous pourriez apprécier telle ou telle section d’un titre et moins telle autre. Vous pouvez alors laisser un commentaire à ce moment précis pour que l’artiste et leurs autres utilisateurs puissent savoir précisément et facilement de quoi vous parlez. Ce genre de commentaire peut aussi s’appliquer à la vidéo. YouTube commence à le faire et va aujourd’hui plus loin.

YouTube teste les réactions via emoji sur des marqueurs de temps

YouTube avait en effet démarré un test d’une fonctionnalité similaire, les commentaires temporalisés, (toujours en bêta), autrement dit un commentaire associé un marqueur de temps spécifique. Aujourd’hui, la plate-forme annonce l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité dans ce même esprit. Il s’agit une fois encore de pouvoir commenter à un moment précis dans une vidéo, mais cette fois, pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas laisser de commentaire textuel, il est possible de donner une simple réaction sous la forme d’un emoji.

De quoi aller encore plus loin dans les réactions

Cette fonctionnalité de réactions est similaire à ce que Facebook propose déjà sur sa plate-forme et qui permet aux utilisateurs de réagir à des posts sans saisir le moindre texte, pour les cas où ils ne sauraient pas quoi dire, par exemple. Selon un communiqué de YouTube, “si vous regardez une vidéo qui est prise en charge par ce test, vous pouvez réagir et voir les réactions des autres spectateurs en ouvrant la section commentaires de la vidéo et en allant dans le panneau des réactions.”

Les réactions sont anonymes, ce qui signifie qu’il est impossible de savoir qui a laissé telle ou telle réaction à tel moment de la vidéo, mais cela pourrait être utile à celles et ceux qui regardent une vidéo et qui voudraient aller facilement et rapidement aux moments les plus intéressants.

Pour l’heure, il ne s’agit que d’un test, nul ne sait si YouTube déploiera cette fonctionnalité à tous et encore moins quand. À suivre !