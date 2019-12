YouTube supprime puis restaure des centaines de vidéos évoquant la cryptomonnaie

Google a pris une décision radicale en faisant supprimer du contenu explicatif sur les cryptomonnaies, ce que les vidéastes concernés appellent d'ores et déjà une "purge" qui menace toute l'industrie.

Si les cryptomonnaies n’attiraient pas grand-monde au lancement du bitcoin en 2009, l’explosion de sa valeur à près de 20 000 dollars en janvier 2018 a marqué les esprits et intéressé de nombreux spéculateurs désireux de dégager un profit. Au-delà de la valeur monétaire du Bitcoin cependant, c’est le principe de son fonctionnement en blockchain décentralisée qui reste novateur, la possibilité d’anonymat lors du paiement ainsi que sa disponibilité en quantité limitée (21 millions) empêchant l’agrégat des richesses. Aussi les cryptomonnaies se sont multipliées (Ethereum, Litecoin, Ripple et Cardano), diversifiant les acteurs mais laissant toujours aussi opaque un fonctionnement qu’il est parfois nécessaire de vulgariser. Pour remplir ce rôle, les vidéastes sur YouTube étaient tout désignés, et si la spéculation n’est plus à l’ordre du jour, le changement constant du visage du marché permet de sans cesse évoquer de nouvelles actualités.

Des centaines de vidéos supprimées

Les “YouTubeurs” sont cependant en colère puisque la plateforme qui appartient à Google n’y est pas allé de main-morte dans la suppression de vidéos touchant à ce sujet : selon Forbes, des centaines d’entre elles ont été effacées du site. Le géant de la recherche avait auparavant interdit les publicités relatives au bitcoin et aux cryptomonnaies, ayant une incidence directe sur la valeur de plusieurs d’entre elle, avant de décider de les autoriser à nouveau en septembre 2018, après trois mois de suspension.

Des motifs bancals

Le vidéaste Chris Dunn explique au journal américain que le motif de suppression des vidéos était du à la présence selon la plateforme de “contenus dangereux”, citant également la “vente de marchandises réglementées”. De nombreux vidéastes ont contacté le site depuis Twitter, et la firme a affirmé depuis que la suppression était le résultat d’une erreur. Les vidéos retirées seront rétablies sous peu.