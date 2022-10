YouTube Shorts copie encore TikTok avec les voix off

YouTube Shorts copie encore TikTok et ajoute un outil de voix off sur iOS.

Rester compétitif quand on est une plateforme sociale n’est pas une mince affaire. La concurrence est féroce. Pour préserver l’intérêt des utilisateurs, il faut proposer les fonctionnalités les plus utiles dans une expérience des plus simples et fluides. Cela impose de devoir faire évoluer constamment ses services, parfois en prenant des risques, souvent en copiant la concurrence. Ce que fait, une fois encore, YouTube Shorts avec TikTok.

Quel pourrait bien être le meilleur moyen pour YouTube Shorts de prendre le pas sur TikTok ? Apparemment, il semblerait que la réponse à cette question, selon le géant américain, soit de continuer de copier son si populaire concurrent. YouTube a en effet annoncé tout récemment qu’il allait ajouter un outil de voix off dans Shorts sur iOS. Ce dernier permettra d’ajouter vos propres commentaires par-dessus des vidéos existantes en quelques tapotements. La fonctionnalité est plutôt simple, mais c’est aussi quelque chose que TikTok propose depuis un certain temps maintenant, et cela rappelle les tentatives répétées d’Instagram de copier les fonctionnalités principales de TikTok.

Précédemment, YouTube avait déjà repris une option de TikTok qui permet de répondre aux commentaires avec votre propre vidéo. Il n’est pas inhabituel que les entreprises de la tech se copient ainsi les unes les autres – Facebook et Instagram en ont d’ailleurs presque fait une mode -. Mais c’est aussi une preuve que lorsque des sociétés aussi établies que YouTube commencent à se sentir sur la défensive par rapport à la concurrence plus jeune et souvent plus innovante.

À son crédit, YouTube tente de se distinguer en partageant les revenus publicitaires avec les créateurs de Shorts. TikTok est peut-être extrêmement populaire, cela n’a, historiquement, que très rarement rapporté beaucoup d’argent aux créateurs.