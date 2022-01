YouTube pourrait être le prochain géant de la tech à se frotter aux NFT

YouTube réfléchit à se lancer dans les NFT. Le mystère est encore total quant à l'implémentation de la chose.

Ces derniers temps, l’on ne peut que constater une énorme progression de la popularité des NFT. Pour celles et ceux qui ne le sauraient pas, les NFT sont des biens numériques qui peuvent être achetés et “acquis” grâce à la technologie de la blockchain qui agit comme preuve de propriété, comme un reçu numérique. Ceci contrairement aux contenus numériques actuels pour lesquels n’importe qui peut sauvegarder une photo ou prendre une capture d’écran et les créateurs ont alors toutes les difficultés du monde à prouver qu’ils en sont les propriétaires légitimes. YouTube veut en être.

YouTube réfléchit à se lancer dans les NFT

Bien que les NFT aient effectivement gagné en popularité, leur prise en charge reste assez limitée. Cela pourrait cependant changer dans la mesure où de plus en plus d’entreprises commencent à se lancer. YouTube serait le prochain géant de la tech à s’y intéresser. C’est en tous les cas ce que laisse entendre la PDG de YouTube, Susan Wojicki.

Le mystère est encore total quant à l’implémentation de la chose

Dans une lettre, Susan Wojicki révèle que YouTube explore les NFT, y voyant là un moyen d’améliorer l’expérience des créateurs et des abonnés sur la plate-forme. “Nous sommes toujours concentrés sur l’expansion de l’écosystème de YouTube pour aider les créateurs à tirer profit des technologies émergentes, y compris les NFT, tout en continuant à renforcer et améliorer les expériences que les créateurs et les abonnés ont sur YouTube.”

Susan Wojicki n’a pas précisé comment l’entreprise avait l’intention d’implémenter les NFT, mais le simple fait de voir une société aussi importante que YouTube se lancer dans les NFT pourrait clairement aider la technologie à décoller. YouTube n’est pas le premier géant de la tech à montrer son intérêt. Un rapport précédent laissait entendre que Facebook et Instagram exploraient, eux aussi, la chose. Twitter, de son côté, a déjà implémenté une fonctionnalité, permettant aux utilisateurs abonnés à Blue d’utiliser leurs NFT comme image de profil.