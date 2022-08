YouTube se préparerait à lancer un store pour les services de streaming

YouTube pourrait lancer un store pour les services de streaming, pour faciliter l'accès et centraliser les abonnements. Avec un lancement dès cet automne ?

Si l’on en croit The Wall Street Journal, YouTube travaillerait depuis quelque temps sur un store en ligne sur lequel vous pourriez acheter vos abonnements à divers services de streaming. La plate-forme de streaming vidéo de Google plancherait sur le sujet depuis maintenant 18 mois et serait actuellement en discussion avec de potentielles entreprises partenaires. YouTube propose déjà à ses abonnés TV à 65 $ par mois la possibilité d’ajouter des accès à des services supplémentaires comme HBO Max, mais ce futur store offrirait la possibilité de souscrire à des services de streaming à la carte directement depuis l’app YouTube principale.

YouTube pourrait lancer un store pour les services de streaming

The Wall Street Journal explique que YouTube présente sa plate-forme comme un bon moyen pour les entreprises de vendre leurs services de streaming, dans la mesure où les utilisateurs peuvent regarder des bandes-annonces gratuitement sur son site ou via l’application et ensuite payer facilement pour l’abonnement. Les entreprises partenaires devront très probablement partager avec YouTube une part des revenus générés via ces abonnements depuis l’app. Selon le quotidien américain, YouTube est déjà en discussion quant à la mise en place précise de cette commission, mais cela dépend de chaque partenaire.

Pour faciliter l’accès et centraliser les abonnements

Et même avec l’idée de devoir partager les revenus avec des partenaires, les services de streaming sont de plus en plus nombreux à s’ouvrir à l’idée de se regrouper. Le directeur exécutif de Starz, Jeffrey Hirsch, déclarait au medium que regrouper plusieurs services de streaming permet d’offrir une meilleure expérience aux utilisateurs. Cela permet aussi aux fournisseurs de toucher davantage de public et permet de limiter au maximum les annulations d’abonnement. Dans le cas de YouTube, l’app est déjà utilisée dans le monde entier, elle pourrait offrir aux utilisateurs qui le souhaitent un endroit unique pour gérer leurs différents abonnements. Pour les fournisseurs de streaming, rendre leurs services plus accessibles et plus facilement disponibles pourrait leur permettre de survivre à une année qui s’annonce très difficile, selon des analystes.

Avec un lancement dès cet automne ?

Ce nouveau store sur YouTube pourrait arriver dès cet automne, bien que le géant américain n’ait même pas confirmé l’existence du projet et les discussions en cours avec les partenaires. À suivre !