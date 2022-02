YouTube réfléchit à empêcher le partage de vidéos controversées

YouTube réfléchit à limiter la portée des vidéos borderline. En empêchant leur partage et leur intégration sur des sites tiers ?

Dans la mesure où il est très facile d’envoyer des vidéos sur YouTube, la plate-forme héberge de nombreux contenus emplis de désinformation. YouTube a mis en place un certain nombre de règles pour empêcher les vidéos aux idées les plus extrémistes d’être envoyées sur ses serveurs, mais certaines d’entre elles, à la limite de dépasser ces règles, restent présentes dans la mesure où elles ne les enfreignent pas vraiment. Comment faire dans ces-là ?

YouTube a bien tenté de rendre ces vidéos moins visibles en les dissimulant parmi les autres et en les retirant des recommandations, mais le fait que les utilisateurs puissent toujours les intégrer et les partager sur des sites et services tiers n’aident pas. À tel point que le géant américain a récemment publié un post sur son blog discutant de la possibilité d’empêcher le partage de ce genre de vidéos en ne permettant pas de les intégrer sur des sites tiers ou de partager le lien depuis un autre site.

Cela étant dit, YouTube reconnait qu’une telle initiative pourrait être trop violente : “Mais nous tentons de déterminer si l’empêchement des partages ne serait pas aller trop loin dans les restrictions des libertés des utilisateurs. Nos systèmes réduisent la visibilité des contenus borderline dans les recommandations, mais partager un lien est la décision active d’une personne, ce qui est différent d’une action passive comme regarder une vidéo recommandée.”

Le géant américain reconnait aussi que de telles vidéos pourraient être utiles dans le cadre de recherches ou pour un article d’actualité. De fait, elle déclare aussi : “Nous devons faire attention à limiter la propagation de toute désinformation potentiellement dangereuse tout en permettant des espaces pour la discussion et l’éducation concernant les sujets sensibles et controversés.”

Rien n’a encore été décidé, mais il est clair que la désinformation est un problème à l’heure actuelle, et ces énormes plates-formes doivent la prendre en charge. De là à empêcher de partager les liens des contenus borderline ? Difficile à dire.