YouTube : pour la première fois, la plateforme révèle ses résultats financiers

Alphabet, la maison-mère de YouTube, a révélé dans son bilan financier 2019 les chiffres réalisés par la plateforme de vidéos. Si elle rémunère ses créateurs, elle reste ainsi avant tout une plateforme publicitaire.

Avec 500 heures de vidéos ajoutées chaque minute, YouTube est devenu le centre névralgique du divertissement sur Internet, et regroupe les plus gros créateurs de contenus, hormis les streamers qui se retrouvent eux sur Twitch, Mixer ou Discord. L’une de ses plus emblématiques figures, Felix Kjellberg dit “Pew Die Pie”, a récemment décidé de prendre une pause, mais cela n’empêche pas la plateforme de tourner comme avant. Le modèle gratuit de YouTube fonctionne grâce à une contrepartie : des publicités dites “pre-roll” qui sont lancées avant la vidéo et “mid-roll” au milieu des vidéos. Assez récemment, YouTube a modifié sa politique de fonctionnement sur ce créneau et a doublé le nombre de publicités lancées en pre-roll, donnant la possibilité aux annonceurs d’être deux fois plus présent sur YouTube — et à la plateforme de gagner deux fois plus d’argent. Comme le révèle The Hollywood Reporter, cette stratégie a finit par payer puisque l’entreprise a généré 15,1 milliards de dollars de revenus publicitaires en 2019, dont 4,7 milliards au quatrième trimestre.

Les abonnements, une part essentielle des revenus

Jusqu’à aujourd’hui, Alphabet ne détaillait pas les comptes de YouTube, et l’on ne pouvait qu’estimer l’argent qu’engrangeait la plateforme. Cependant le dernier rapport trimestriel sur les résultats les communique, afin selon Ruth Porat, directeur financier d’Alphabet “de mieux comprendre notre entreprise et les possibilités qui s’offrent à nous“. Ainsi, outre les résultats de YouTube, les performances trimestrielles de Google Search et Google Cloud ont été dévoilées. Si les revenus proviennent majoritairement de la publicité, ne sont pas non plus à écarter les abonnement YouTube Premium et YouTube Music, qui comptent désormais plus de 20 millions d’abonnés payants.

Des recettes toujours plus importantes

Selon Sundar Pichai, grand manitou de Google, le revenu total des abonnements dépasse aujourd’hui 3 milliards de dollars. Le directeur financier s’est lui réjouit des opportunités offertes aux annonceurs, notamment les campagnes publicitaires qu’il est possible de lancer sur YouTube. En 2017, YouTube avait généré 8,15 milliards de dollars de revenus publicitaires, puis lors de 11,15 milliards lors de l’exercice 2018, le tout sous la direction de Susan Wojcicki. En totalité, YouTube a généré 3,6 milliards de dollars de revenus au 4ème trimestre 2018. Cette année, le quatrième trimestre a permis de générer 4,7 milliards de dollars.