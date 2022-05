YouTube permettra bientôt de faire des dons d’abonnement payant aux autres utilisateurs

YouTube élargit sa bêta des dons d'abonnements. Pourra-t-on en profiter bientôt en France ?

Depuis peu, YouTube permet à certains fans et créateurs d’offrir des abonnements payants aux chaines. Un certain nombre de streamers influents ont tweeté l’annonce, nombre d’entre eux se disaient heureux de l’arrivée de ce nouvel outil de monétisation. Les dons d’abonnements sont une fonctionnalité très populaire sur Twitch, le principal rival de YouTube Gaming, depuis un moment.

YouTube élargit sa bêta des dons d’abonnements

Nombre de streamers voient les abonnements comme un moyen facile de générer des revenus tout en créant une communauté. YouTube avait finalement pris le temps avant de proposer cette fonctionnalité. Un nombre restreint de chaînes sur YouTube Japon avaient pu commencer à expérimenter la chose en début d’année. Désormais, les dons d’abonnements, fonctionnalité qui restent encore en bêta, sont disponibles à tous les utilisateurs YouTube Gaming des États-Unis et du Royaume-Uni.

Les fans paient d’ordinaire 4,99 $ par mois pour un abonnement à une chaîne, ce qui permet d’accéder aux badges, emotes et autres contenus exclusifs de leurs créateurs préférés. YouTube Gaming a introduit plusieurs autres fonctionnalités venant de Twitch cette année, comme les Live Redirects, qui permettent aux streamers d’envoyer des spectateurs sur d’autres streams.

Pourra-t-on en profiter bientôt en France ?

Bien que Twitch reste la plus grosse plate-forme américaine pour le livestreaming, de grands profils ont quitté cette dernière pour YouTube Gaming ces dernières années. Et d’autres pourraient suivre. Bloomberg rapportait le mois dernier que les partenaires Twitch recevraient bientôt une part plus petite des revenus des abonnements (50 % contre 70 % auparavant) selon un nouveau modèle de monétisation. YouTube Gaming ne prend que 30 % des revenus des streamers générés par les abonnements. Et bien que l’audience de YouTube Gaming ne soit pas aussi importante que celle de Twitch, cela pourrait changer si les créateurs populaires de Twitch décident d’aller voir ailleurs.