YouTube permet de poursuivre la lecture des vidéos commencées sur son smartphone

Imaginons que vous regardiez une vidéo sur l’application YouTube sur iOS ou Android et vous vous dites que vous aimeriez continuer ou terminer de regarder sur un plus grand écran, comme celui de votre ordinateur. Que faites-vous ? Jusqu’à présent, il fallait stopper la lecture et peut-être aller dans son historique YouTube pour retrouver la vidéo et reprendre où vous vous étiez arrêté(e).

Si vous avez de la chance, la vidéo peut reprendre exactement là où vous avez mis en pause mais dans le cas contraire, il faut retrouver le moment exact. Ce qui implique de se faire toute la vidéo, chapitre par chapitre. Cela étant dit, il s’avère que YouTube a introduit une nouvelle fonctionnalité baptisée “Poursuivre la lecture” sur son lecteur web. Désormais, chaque fois que vous arrêterez une vidéo sur l’application iOS ou Android et que vous lancerez YouTube.com sur votre ordinateur, un mini-lecteur s’affichera en bas à droite de l’écran.

Celui-ci intègre la vidéo que vous étiez justement en train de regarder, pour que vous puissiez reprendre la lecture sur le web, sur votre ordinateur. Bien évidemment, pour que tout ceci fonctionne, il faut que vous soyez authentifié(e) sur votre compte Google sur le téléphone et sur le navigateur. Selon 9to5Google, cette fonctionnalité est aussi opérationnelle sur YouTube pour Android TV.

Cependant, cela ne fonctionne pas dans l’autre sens. Autrement dit, si vous voulez continuer une vidéo que vous auriez commencé à regarder sur votre ordinateur, il vous faudra utiliser la méthode “traditionnelle” sur votre smartphone, et donc de fouiller dans votre historique.

YouTube est actuellement en plein déploiement de cette fonctionnalité. De fait, si vous ne la voyez pas encore, pas de panique. Encore un peu de patience et vous pourrez en profiter.