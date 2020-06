YouTube : nouveau record de vues en 24 heures pour le groupe Blackpink

Avec son énorme popularité, la plate-forme d'hébergement de vidéos YouTube dresse une liste de records assez impressionnants. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo fait exploser le compteur de vues en seulement 24 petites heures.

Il y a quelques années, la chanson Gangnam Style de Psy venait battre plusieurs records de YouTube à sa sortie. Ces derniers temps, il semblerait que la K-pop soit plus que jamais en mesure d’établir des records. Ainsi, le groupe BTS atteignait le joli score de 74,6 millions de vues 24 heures seulement après la sortie de leur clip “Boy With Luv”. Aujourd’hui, le record est battu, toujours par une chanson de K-pop, mais par le girl group Blackpink.

How You Like That de Blackpink devient la vidéo la plus vue en 24 heures sur YouTube

Le record de BTS vient donc de tomber entre les mains de Blackpink, un autre groupe de K-pop sud-coréen qui est parvenu à comptabiliser quelque 82,4 millions de vues durant les 24 premières heures de publication de leur dernier single “How You Like That” sur la plate-forme. Et ce qui est intéressant, c’est que avant que BTS ne prenne la couronne, c’est déjà Blackpink qui l’avait sur la tête avec leur chanson “Kill This Love”, qui avait obtenu pas moins de 56,7 millions de vues en 24 heures.

Blackpink est l’un des groupes de K-pop les plus en vogue du moment. Les fans attendaient la sortie de ce single avec impatience depuis longtemps. Assez logiquement, avec une telle popularité, le groupe a aussi son lot de détracteurs. À l’heure d’écrire ces lignes, la vidéo compte pas moins de 545 000 dislikes, une goutte d’eau face aux 10 millions de likes, certes, mais tout de même. Le clip approche en tous les cas des 140 millions de vues et le compteur n’a pas terminé de grimper. Pour l’heure, la chanson de Blackpink a plus vue sur YouTube reste “DDU-DU DDU-DU” avec pas moins de 1,2 milliard de vues.