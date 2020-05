YouTube Music teste le pré-chargement des albums à venir dans sa bibliothèque

YouTube Music continue de peaufiner son service de streaming musical. Cela passe par des correctifs et des ajouts de nouvelles fonctionnalités. Certains utilisateurs ont ainsi eu la possibilité de pré-ajouter à leur bibliothèque des albums à venir.

Avant l’avènement de la musique numérique, les fans de musique devaient se rendre en magasin pour précommander tel ou tel album à venir de leur chanteur ou groupe préféré. Aujourd’hui, les précommandes sont un concept bien connu du commerce en-ligne. Mais quid du streaming musical ? Commander précommander un album en version numérique ? YouTube Music semble avoir une solution.

YouTube Music teste le “pré-chargement” des futurs albums

Certains utilisateurs ont raconté sur Reddit que YouTube Music leur permettait depuis tout récemment de “pré-enregistrer” des albums pas encore sortis. Cela signifie qu’ils ont pu sauvegarder ces albums dans leur bibliothèque et qu’ils pourront les écouter dès que ceux-ci seront officiellement disponibles. Et ce de manière instantanée, sans avoir à les ajouter manuellement. Voilà qui devrait permettre aux fans de profiter plus simplement, et plus rapidement des albums parfois très attendus de leurs artistes préférés.

Et dans un certain sens, c’est une fonctionnalité que l’on connait déjà bien pour les jeux vidéo. Certains éditeurs et développeurs permettent aux joueurs de télécharger des jeux en avance, quelques jours avant la date de disponibilité officielle, pour pouvoir y jouer dès le lancement officiel. Sans devoir passer par la case téléchargement qui peut être très longue pour celles et ceux qui n’ont pas de très haut débit.

pour profiter de la musique de ses artistes préférés dès qu’elle est disponible

YouTube n’a pas encore communiqué officiellement sur cette fonctionnalité. Autrement dit, il s’agit encore très certainement d’un test sur certains utilisateurs triés sur le volet par le géant. Mais cette nouvelle option devrait faire son apparition sous peu, si les retours sont bons. À suivre !