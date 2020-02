YouTube Music pourrait bientôt permettre d’héberger ses propres fichiers musicaux

YouTube Music est une plate-forme de streaming musical comme il en existe aujourd'hui un certain nombre. Son catalogue est très fourni, mais en terme de fonctionnalités, certains pourront le trouver un peu en-deçà de la concurrence. L'écart pourrait être bientôt réduit.

YouTube Music propose tout ce que l’on peut attendre un service de streaming de musique. Il est possible d’écouter les chansons que l’on veut à la demande, où que l’on soit. Cela étant dit, il manque une fonctionnalité très appréciée et très utilisée sur d’autres plates-formes concurrentes. Il s’agit de la possibilité donnée aux utilisateurs d’envoyer leurs propres fichiers de chansons. Et c’est assez important dans la mesure où à cause des licences et autres limitations dans les accords nationaux, certaines chansons ne sont pas disponibles en streaming.

YouTube Music laisserait bientôt la possibilité d’envoyer ses propres fichiers sur les serveurs

Aujourd’hui, une bonne nouvelle semble se profiler à l’horizon. En effet, selon des sources de 9to5Google, Google s’apprêterait justement à permettre à ses abonnés d’envoyer leurs propres fichiers musicaux dans le cloud et ceux-ci seraient alors disponibles via YouTube Music. Une fonctionnalité très similaire à celle offerte par Google Play Music. Un service qui, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas encore, fermera bientôt ses portes. Il est donc finalement assez logique que Google chercher à porter les fonctionnalités manquantes à YouTube Music pour ne pas perdre les utilisateurs d’un service à l’autre.

ceci pour faciliter la transition depuis Google Play Music

De précédents rapports évoquaient que cette transition devait avoir lieu en 2019. Nous sommes déjà en 2020, il semblerait donc que Google ait eu besoin d’un peu plus de temps que prévu. Le rapport qui nous intéresse aujourd’hui affirme que cette fonctionnalité d’envoi de chansons dans YouTube Music est actuellement testée en interne. Espérons qu’elle soit déployée rapidement et accessible à tout un chacun. Dans le même temps, sachez aussi que YouTube Music a récemment ajouté une section dédiée aux paroles pour celles et ceux qui ne peuvent s’empêcher de chanter leurs chansons préférées.