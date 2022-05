YouTube Music peut désormais s'écouter depuis une smarwatch Wear OS et les Téléchargements Intelligents facilitent l'expérience hors ligne.

YouTube Music sur Wear OS fonctionne désormais comme l’on s’y attendrait. Comme The Verge le rapporte, le service de musique de Google peut désormais diffuser les chansons directement depuis l’app Wear OS, que vous soyez en LTE ou en Wi-Fi. Il faut pour cela appairer la montre avec un smartphone Android pour en profiter pleinement (le streaming cellulaire n’est pas possible pour les possesseurs d’iPhone) et un abonnement Premium est nécessaire quelle que soit la plate-forme. Si c’est votre cas, vous pourrez laisser votre smartphone à la maison et profiter de votre musique préférée depuis la montre.

La mise à jour permet aussi d’ajouter une tuile YouTube Musique pour un accès rapide à la section recherche ou à la dernière playlist lue. Si vous avez besoin d’écouter hors ligne, les Téléchargements Intelligents viendront rafraîchir automatiquement votre bibliothèque chaque fois que vous êtes connecté(e) au Wi-Fi. Le déploiement de la mise à jour en question devrait être finalisé dans les jours à venir.

Le streaming de musique via Google sur Wear OS a toujours été problématique, pour ne pas dire pire. Google Play Music était disponible sur la plate-forme, mais l’app n’a pas suivi lorsque le géant américain a fermé le service en 2020 et est passé à son offre YouTube. YouTube Music est arrivé sur Wear OS (avec la lecture hors-ligne uniquement) à l’été 2021, mais elle était limitée à la Galaxy Watch 4 et n’est pas arrivée sur les appareils Wear OS 2 avant Septembre 2021. Il fallait passer par Spoify ou un autre service de streaming tiers compatible, quand c’était possible.

Il y a eu beaucoup de pression pour ajouter ces fonctionnalités de streaming. Google commercialisera sa Pixel Watch cet automne avec le LTE en option et cela ne serait pas vraiment bon si la montre ne pouvait pas profiter pleinement de son propre service de streaming musical. L’app ainsi améliorée YouTube Music devrait offrir une expérience aboutie lorsque la Pixel Watch arrivera, parfait si vous voulez rester totalement dans l’écosystème de la firme de Mountain View.