YouTube : l’onglet Explorer arrive sur iOS et Android

YouTube teste constamment de nouvelles fonctionnalités pour sa plate-forme d'hébergement de vidéos. Certaines sont oubliées, d'autres finissent par être intégrées et déployées à tous les utilisateurs. C'est le cas aujourd'hui de l'onglet Explorer.

Il y a quelques années, YouTube testait un nouveau moyen pour les utilisateurs de découvrir de nouvelles vidéos intéressantes. Pour l’heure, la plate-forme se repose uniquement sur la section Tendances pour ce faire. Les utilisateurs peuvent y découvrir les nouvelles vidéos populaires du moment. Mais il semblerait que cet onglet s’apprête à disparaître. En effet, après cette longue période de test, YouTube vient d’annoncer qu’il allait être remplacé par l’onglet Explorer. Celui-ci est en cours de déploiement.

L’onglet Explorer fait son apparition officielle sur YouTube

Selon le communiqué officiel publié par YouTube, “nous testons depuis longtemps un nouvel onglet dans l’application mobile YouTube baptisé Explorer – avec Explorer, vous avez non seulement accès aux vidéos Tendances mais vous pouvez aussi explorer des pages par catégories populaires, comme jeu vidéo, musique, mode & beauté, actualités ou films & TV – le tout dans un seul et même endroit.” Un hub davantage organisé et centralisé pour découvrir de nouveaux contenus et/ou de nouvelles chaînes selon vos centres d’intérêt. Voilà qui devrait être plus pratique pour les utilisateurs à la recherche de nouveautés.

d’abord sur les applications mobiles iOS et Android

Celles et ceux qui apprécient l’onglet Tendances actuel ne seront pas dépaysés. Si l’onglet est effectivement désormais remplacé par l’onglet Explorer, toute la section des vidéos Tendances se retrouve simplement déplacée dans une catégorie de ce nouvel onglet Explorer. Et l’on y retrouve exactement le même genre de contenu, à savoir les vidéos les plus populaires du moment. À l’heure actuelle, l’onglet Explorer n’est disponible que sur les applications mobiles iOS et Android. YouTube rappelle, comme toujours, que le déploiement peut prendre plusieurs jours. Autrement dit, si vous ne le voyez pas si votre appareil, il vous faudra patienter un peu et il finira par arriver.