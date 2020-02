YouTube : l’interface classique de la version desktop disparaîtra en Mars

Les sites web évoluent avec leur temps. Cela se traduit, pour l'internaute, par de nouveaux designs, accompagnés ou non de nouvelles fonctionnalités. YouTube ne fait évidemment pas exception. En Mars prochain, une page sera définitivement tournée.

Comme c’est le cas avec la majorité des sites et applications web, YouTube a fait évoluer son design au fil des années. Ceci pour mieux répondre aux besoins de ses utilisateurs, pour s’adapter aux différentes modes, etc. Et c’est une bonne chose (la plupart du temps). Cela étant dit, si vous êtes un inconditionnel de l’interface classique de la version desktop de YouTube, vous pourriez être triste (et profondément perturbé(e)) d’apprendre que celle-ci va disparaître dès le mois de Mars prochain.

YouTube va faire disparaître son ancien design

Selon le communiqué officiel de YouTube, “en Août 2017, nous avons lancé un nouveau design pour YouTube sur desktop qui introduisait le material design et de nouvelles fonctionnalités comme le thème sombre. Jusqu’à aujourd’hui, les internautes avaient toujours la possibilité de refuser cette nouvelle expérience et de continuer à utiliser l’ancienne version de YouTube sur desktop.” Reste que, en offrant cette possibilité, ces utilisateurs passaient à côté d’un certain nombre de fonctionnalités et d’améliorations intégrées dans le design le plus récent. C’est pour cette raison que le géant de Mountain View a pris la décision de faire disparaître cette ancienne version définitivement.

Ceci à compter du mois prochain

On peut aussi lire la chose suivante dans le communiqué : “Si vous utilisez une ancienne version, vous verrez une notification vous invitant à ‘Passer au nouveau YouTube’. Il faudra aussi peut-être que vous mettiez à jour votre navigateur web si celui-ci n’est pas compatible avec la nouvelle version. (Nous vous l’indiquerons dans le message de la notification le cas échéant).” Autrement dit, si, pour une raison ou une autre, vous faisiez de la résistance et restiez sur l’ancien design, il va falloir passer à la nouvelle, que cela vous plaise ou non. Vivre avec son temps, tout ça tout ça…