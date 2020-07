YouTube : les publicités vont devenir plus fréquentes

YouTube et les publicités, une relation que tout le monde connaît. Et l'on fait avec. Celles-ci sont plus ou moins fréquentes, plus ou moins nombreuses, plus ou moins ennuyeuses. Mais la situation ne va pas s'arranger.

Nombre de vidéos YouTube ont des publicités. Et pour les vidéos les plus longues, il peut y en avoir plusieurs, souvent au beau milieu des vidéos. Ces publicités au milieu du contenu sont normalement réservées aux vidéos de plus de 10 minutes mais il semblerait que YouTube ait décidé de modifier sa politique en la matière. Bientôt, les vidéos de 8 minutes ou plus pourront en accueillir.

Les publicités dans les vidéos YouTube vont bientôt augmenter

Selon le communiqué de YouTube, “aujourd’hui, seules les vidéos faisant plus de 10 minutes peuvent accueillir des publicités au milieu du contenu. À partir de la fin du mois de juillet, les vidéos faisant plus de 8 minutes pourront en avoir aussi. Dans le cadre de cette modification, ces publicités seront activées pour toutes les vidéos existantes éligibles et toutes celles qui seront uploadées à l’avenir, y compris celles pour lesquelles vous pourriez avoir refusé les vidéos en milieu de contenu.”

YouTube procède à un changement assez significatif à la fin du mois

Cela étant dit, YouTube précise que les créateurs qui ne souhaitent pas inclure de publicités au milieu de leurs vidéos pourront les désactiver manuellement pour chaque nouvel upload. Cela ne veut dire que les visiteurs verront moins de publicités dans la mesure où la publicité est la source de revenus des créateurs, mais les publicités peuvent parfois distraire et certains créateurs soucieux de ne pas perturber le visionnage de leurs vidéos pourraient décider de les désactiver. Ces changements devraient être effectifs à la fin du mois de juillet. Ne soyez donc pas surpris si vous commencez à voir davantage de publicités au milieu de vidéos relativement courtes dans les prochaines semaines.