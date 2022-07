YouTube : le picture-in-picture arrive sur iOS

Le mode picture-in-picture de YouTube arrive sur iOS. Le déploiement a commencé, mais il va falloir patienter encore un peu.

Les plus grosses fonctionnalités ne sont pas toujours les plus utiles au quotidien, ou, tout du moins, pas toujours les plus indispensables. Les exemples ne manquent pas. Sur vos services préférés, vous avez certainement une petite fonction dont vous ne sauriez vous passer. Le picture-in-picture de YouTube, par exemple, peut entrer dans cette catégorie. Il arrive d’ailleurs enfin sur iOS.

YouTube a en effet l’arrivée imminente de sa fonctionnalité de picture-in-picture sur son application iOS. Le déploiement a commencé. Celles et ceux qui ont pu installer la dernière version en date de l’app peuvent désormais regarder une vidéo dans une petite fenêtre par-dessus toutes les autres lorsqu’ils utilisent une autre application sur leur iPhone ou iPad. Il était plus que temps.

Il s’agissait en effet de l’une des fonctionnalités YouTube les plus demandées sur iOS. À l’heure actuelle, seuls les utilisateurs résidant aux États-Unis peuvent en profiter. Dans le reste du monde, seuls les utilisateurs abonnés à YouTube Premium ont accès au picture-in-picture. La fonctionalité est disponible depuis longtemps sur Android. Google espère pouvoir proposer cette fonction aux utilisateurs iOS du monde entier “d’ici au mois d’août”.

Comme la version Android, la fenêtre picture-in-picture apparaître lorsque vous quittez l’application en plein écran. Vous pouvez déplacer le petit lecteur où vous le souhaitez sur votre écran pour continuer de faire ce que vous avez à faire sur une autre application lorsque ladite fenêtre vous gêne.

Il est en tous les cas assez curieux qu’il ait fallu si longtemps pour que cette fonctionnalité arrive sur iOS, mais, comme l’on dit si souvent, mieux vaut tard que jamais. Personnellement, je ne m’en sers pas, mais il ne fait aucun doute que le picture-in-picture sera très utile à nombre d’utilisateurs iOS. Encore un peu de patience et vous pourrez bientôt en profiter.

