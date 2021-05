YouTube lance un fonds de 100 millions de dollars pour les créateurs de Shorts

YouTube est un monstre qui souhaite croquer dans tous les gâteaux disponibles autour de la vidéo. Cela passe évidemment par concurrencer TikTok sur le terrain des vidéos courtes.

YouTube est peut-être la plate-forme désignée pour les vidéos longues, ou moyennement longues dira-t-on, mais pour les vidéos plus courtes, il y a des services comme Snapchat ou TikTok plus adaptés. Cela n’empêche pour autant pas YouTube de vouloir sa part du gâteau. Le géant américain avait lancé sa fonctionnalité Shorts en 2020, précisément pour concurrencer les TikTok et autres Snapchat et aujourd’hui, il fait un nouvel investissement de taille.

YouTube lance le Short Funds pour récompenser les meilleurs créateurs de Shorts

La firme de Mountain View vient en effet d’annoncer la mise en place du YouTube Shorts Fund, un fonds de 100 millions de dollars que l’entreprise distribuera aux créateurs de Shorts dans le courant de l’année 2021 et 2022. Selon le communiqué, “chaque mois, nous prendrons contact avec des milliers de créateurs dont les Shorts ont suscité beaucoup d’engagement et de vues pour les récompenser de leur contribution. Nous demanderons aussi à ces créateurs de partager leurs retours d’expérience avec nous pour que nous puissions améliorer l’expérience produit.”

À ce jour, selon le PDG de Google, Sundar Pichai, cette fonctionnalité semble rencontrer un franc succès. Elle génèrerait pas moins de 6,5 milliards de vues chaque jour. Et quand on sait qu’elle est encore limité à un petit nombre de pays, on imagine bien que ce chiffre grimpera en flèche au fur et à mesure du déploiement de Shorts dans le monde entier.

Et va commencer à tester la publicité sur cette fonctionnalité

YouTube faisait aussi mention de son intention de bâtir un modèle de monétisation autour de Shorts : “Nous sommes ravis de commencer à récompenser les créateurs pour leurs contributions via le Shorts Fund. Et dans le même temps, nous allons déployer notre player Shorts sur davantage d’éléments sur YouTube pour aider les utilisateurs à trouver de nouveaux créateurs, artistes et Shorts qui leur plaisent. Nous allons aussi commencer à tester et itérer sur des publicités pour mieux comprendre leurs performances.”