YouTube : la prise en charge du HDR arrive sur les iPhone 12

Il y a certaines technologies qui mettent du temps avant d'être pleinement adoptées. Apple est connu pour justement prendre son temps sur le sujet. Les utilisateurs de YouTube et possesseurs d'iPhone 12 seront ravis d'apprendre que le HDR arrive sur YouTube.

L’imagerie à grande gamme dynamique (ou HDR) est une technologie qui existe depuis plusieurs années maintenant mais ce n’est véritablement que ces dernières années qu’elle s’est vraiment démocratisée, arrivant notamment dans les téléviseurs et les vidéos. Pour celles et ceux qui ont acheté un Apple iPhone 12 ou qui prévoient de le faire, vous serez peut-être intéressé(e) d’apprendre que le HDR est désormais pris en charge sur YouTube pour ces appareils.

L’app YouTube prend en charge le HDR sur les iPhone 12

Et comme souvent, il est très simple de profiter de cette nouvelle option. Tout ce que les utilisateurs ont à faire, c’est de mettre à jour leur application YouTube vers la dernière version disponible sur iOS et d’aller ensuite dans les réglages qualité de YouTube. Là, ils devraient pouvoir sélectionner HDR dans la liste des options. Le HDR YouTube a été supporté sur des appareils remontant jusqu’à l’iPhone X et d’autres modèles dotés d’un écran OLED mais il est intéressant de constater que YouTube a mis à jour son application rapidement pour prendre en charge les tous nouveaux iPhone.

Pour des vidéos toujours plus vives

Pour celles et ceux qui se demanderaient à quoi correspond précisément cette technologie HDR, outre le fait que cela signifie imagerie à grande gamme dynamique, sachez qu’il s’agit d’une technique de photographie qui implique notamment de prendre plusieurs photos d’une même scène avec des expositions différentes et de les combiner pour créer une photo avec une gamme de couleurs et d’éclairages plus large qu’une photo traditionnelle. Les clichés en HDR sont alors, en général, plus “vifs”.

Cette technologie a rapidement été appliquée aux écrans et aux vidéos, permettant aujourd’hui de profiter de contenus media toujours plus riches. C’est une bonne chose que YouTube supporte le HDR et que le géant réagisse rapidement pour prendre en charge les derniers appareils en date.