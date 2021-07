YouTube introduit les Super Thanks pour rémunérer les créateurs

YouTube introduit les Super Thanks, un nouveau Produit Super pour rémunérer les créateurs.

Les plates-formes comme YouTube font aujourd’hui bien plus que de simplement héberger des vidéos. Ce sont de véritables media sociaux, avec tout ce que cela implique, notamment dans les relations entre les créateurs de contenus et leurs abonnés. Aujourd’hui, YouTube introduit les Super Thanks.

YouTube introduit les Super Thanks

Jusqu’à présent, le seul moyen officiel pour les créateurs de contenu sur YouTube de gagner de l’argent était via les publicités. Cependant, le géant américain étant devenu extrêmement strict quant aux genres de vidéos ou de chaînes pouvant être monétisés, ce n’est pas (plus) une option viable pour tous les créateurs. Cela a conduit un certain nombre de créateurs à se tourner vers des alternatives tierces comme Patreon pour générer un revenu.

Un nouveau Produit Super pour rémunérer les créateurs

Cela étant dit, YouTube annonce aujourd’hui l’arrivée d’une fonctionnalité intéressante sur ce point, une fonction baptisée Super Thanks, qui offre aux créateurs une méthode supplémentaire de gagner de l’argent grâce à leurs vidéos. Selon le communiqué officiel, “les fans regardant des vidéos YouTube peuvent désormais acheter des Super Thanks pour exprimer leur gratitude et montrer leur soutien. Ils verront un GIF animé et, en bonus, auront un commentaire distinctif coloré pour mettre en avant leur achat, commentaire auquel les créateurs peuvent répondre.”

À l’heure actuelle, il y a quatre options en termes de valeur – 2, 5, 10 et 50 $ (le montant risque de varier selon la monnaie) – et YouTube devrait prélever une commission de 30 % sur ces transactions. Ce n’est en tous les cas pas la première fois que YouTube travaille avec ces “pourboires”. La plate-forme avait, par le passé, introduit des fonctionnalités comme le Super Chat qui offrait quelque chose de similaire.

À l’heure actuelle, Super Thanks n’est disponible qu’en bêta et uniquement dans 68 pays, dont la France. Tous les créateurs et toutes les vidéos ne sont cependant pas éligibles. Pour tout savoir de cette nouvelle fonctionnalité, rendez-vous sur la page officielle.