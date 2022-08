YouTube intègre des filigranes dans les Shorts partagés

YouTube va intégrer des filigranes dans ses Shorts pour mieux identifier les créations émanant de la plate-forme du géant américain sur les plates-formes concurrentes.

YouTube veut que tout le monde sache que vous vous contentez de republier vos Shorts sur TikTok ou les Instagram Reels. Dans une mise à jour sur sa page d’aide à la communauté, un membre de l’équipe YouTube a annoncé que le site avait commencé à intégrer des filigranes dans les Shorts envoyés depuis son portail Studio pour les créateurs. YouTube commencera à marquer ainsi les Shorts que vous créez sur desktop dans les semaines à venir avant d’étendre la fonctionnalité aux mobiles dans quelques mois.

YouTube va intégrer des filigranes dans ses Shorts

Après l’explosion de popularité de TikTok, d’autres sociétés du web ont réalisé que les vidéos au format court avaient su conquérir le cœur de la jeune génération et de nombreux nouveaux produits ont vu le jour pour concurrencer la plate-forme. Si vous passez du temps sur plusieurs apps et sites de vidéos, cependant, vous pouvez vous rendre compte facilement que les créateurs ont tendance à republier les mêmes vidéos sur plusieurs services – nombre de Reels Instagram sont aussi, par exemple, des vidéos TikTok -.

Le site de Google explique qu’il intègre des filigranes dans les Shorts pour que “les spectateurs puissent savoir que le contenu [qu’ils] partagent peut être retrouvé sur YouTube Shorts.” Le géant américain espère ainsi très probablement que cette nouvelle fonctionnalité puisse faire parler davantage de sa plate-forme dédiée aux vidéos courtes, et par la suite, que les utilisateurs essaient et utilisent ce service plutôt que ses concurrents.

YouTube avait lancé son format court de vidéo en Inde en 2020, avant de le proposer dans 100 pays l’année dernière. Quelques mois plus tard, elle mettait en place un fonds de 100 millions de dollars pour rémunérer les créateurs de Shorts les plus prolifiques. En juin de cette année, YouTube annonçait que Shorts comptait plus de 1,5 milliard d’utilisateurs authentifiés mensuels, ce qui est bien supérieur au milliard annoncé par TikTok en septembre 2021.