YouTube Go cessera d’exister en août prochain

YouTube Go disparaîtra pour de bon en août prochain. L’équipe YouTube a annoncé que cette alternative plus légère à son application principale s’apprêtait à prendre sa retraite définitive, et ce, principalement parce qu’elle est devenue de moins en moins nécessaire avec les années. YouTube avait développé l’application Go pour les utilisateurs disposant d’une connexion fluctuante, avec un débit peu élevé, des forfaits data très onéreux ou des smartphones d’entrée de gamme ne pouvant faire fonctionner correctement l’application classique.

Le post de blog explique que depuis le lancement de Go en 2016, YouTube a apporté un grand nombre d’améliorations de performances et optimisations diverses à son application principale. Parmi celles-ci, on citera notamment le fait que cette application tourne de manière plus efficace sur des appareils d’entrée de gamme, aux spécifications plus que modestes, et même lorsque les débits sont faibles.

L’équipe explique qu’elle travaille aussi actuellement à de nouveaux paramètres qui permettraient aux utilisateurs de limiter encore leur utilisation de la data s’ils ont un accès à internet limité, mais nul ne sait actuellement quand ces fonctionnalités seront disponibles au grand public. Les utilisateurs de YouTube Go sont désormais invités à télécharger et installer l’application principale, laquelle, contrairement à la version allégée, permet aux utilisateurs de commenter, poster, créer du contenu et utiliser le thème sombre.

YouTube Go fut initialement disponible en Inde et en Indonésie avant de sortir de bêta et d’être proposée dans davantage de pays en 2017. En 2018, YouTube la déployait dans plus de 130 pays, pour que les utilisateurs soient les plus nombreux possible à pouvoir profiter de cette application de 10 Mo seulement. Aujourd’hui, le moment est venu de lui dire adieu. Comme 9to5Google le précise, cela pose la question du besoin d’Android Go à l’avenir. Le système d’exploitation permet aux smartphones les plus modestes de fonctionner de manière plus fluide et plus rapide, mais peut-être que la plate-forme Android est désormais suffisamment adaptable pour tourner normalement, y compris sur des appareils d’entrée de gamme.