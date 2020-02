YouTube Gaming : des arnaques parmi les vidéos les plus vues

Des bots publient des vidéos de façon automatique et promettent aux spectateurs des gains faramineux et illusoire en échange d'informations personnelles. Un problème de taille sur la plateforme vidéo de Google.

Avec plus de 300 heures de vidéos mises en ligne chaque minute sur YouTube, il est étonnant qu’aussi peu de scandales éclatent sur la plateforme. La modération automatique y est permanente, tout comme les vérifications manuelles, mais parfois des tendances passent entre les mailles du filet ; c’était le cas notamment de l’ElsaGate. Le site américain Wired signalait hier que sur YouTube Gaming, dédié en apparence à la diffusion de contenus crées par les vidéastes autour du thème du jeu vidéo, les vidéos les plus vues n’étaient pas publiées par des créateurs. En janvier, les sept chaînes de jeux YouTube les plus regardées provenaient d’algorithmes créant des vidéos faisant de la publicité pour des cheats, glitch et le piratage de jeux vidéos, dans certains cas renvoyant vers des sites Internet demandant pléthore d’informations à l’internaute peu suspicieux.

Des vidéos très populaires

Wired signale que “la tendance s’est poursuivie ce mois-ci, avec cinq des sept plus grandes chaînes de jeux YouTube les plus regardées le week-end dernier faisant de la publicité pour des moyens de tricher“. Au moment de l’écriture de l’article, une vidéo sur la plateforme présentait à travers la voix d’un adolescent une triche permettant de gagner facilement de l’argent sur GTA V, avec pas moins de 11 000 spectateurs simultanés. La voix évoque un glitch sur les serveurs de Rockstar, l’éditeur du jeu, accessible à partir du site “Perfect Glitches”. Pour accéder au glitch, il est non seulement nécessaire de laisser son nametag, mais également passer par deux sites différents qui récoltent des informations personnelles. Évidemment, il n’est pas réellement possible de toucher $9 999 999 999 par jour grâce à cette manœuvre.

Des chiffres d’audience gonflés par les bots

Les commentaires en direct expriment leur frustration lorsque les fausses astuces ne fonctionnent pas. La vidéo citée plus haut a été diffusée en live pendant 21 heures, cumulant au total 1,1 millions de vues. Selon Wired, ces vues sont dû à des bots qui dirigent leur trafic vers la vidéo, afin de monter dans le classement YouTube Gaming et d’y rester tout en haut le plus longtemps possible. Le journal estime également que les 358.3 millions d’heures de stream cumulées le mois dernier est un chiffre gonflé par ces bots, qui ajoutent entre 39.8 et 47.4 millions d’heures de vue. La firme d’analyste ZeroFox a elle relevé 1 390 vidéos cumulant des millions de vues encourageant les joueurs à divulguer leurs informations personnelles en échange de V-bucks dans le jeu Fortnite. De quoi remettre en perspective les performances de la plateforme face à ses concurrents, Twitch et Mixer.