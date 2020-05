YouTube : Felix “PewDiePie” Kjellberg signe un contrat d’exclusivité avec la plateforme vidéo de Google

En conflit ouvert avec Google depuis longtemps, PewDiePie va streamer exclusivement sur YouTube.

Felix Kjellberg, alias PewDiePie, a rassemblé 104 millions d’abonnés et généré plus de 25 milliards de vues à ce jour. De loin la chaîne YouTube la plus exploitée individuellement de l’histoire. Alors que le célèbre créateur de contenu diffusait ses parties sur DLive depuis plusieurs semaines, la plateforme vidéo de Google a décidé de l’arracher au portail dédié au streaming pour un montant inconnu. Après CouRage, Lachlan, LazarBeam, Muselk, Typical Gamer et Valkyrae, le responsable de la partie jeux vidéo sur YouTube, Ryan Wyatt, est satisfait de recruter PewDiePie : “Nous sommes l’endroit où le monde se rassemble pour se connecter et, en ces temps sans précédent, il est inspirant de voir notre communauté se rassembler pour collecter des fonds pour diverses organisations caritatives et fournir une source de divertissement aux fans du monde entier. Et je ne pourrais pas être plus heureux de continuer à élargir notre liste de créateurs qui font de notre plateforme leur lieu de diffusion exclusif en direct pour apporter aux fans du monde entier encore plus ce qu’ils aiment.”

Guess who's streaming exclusively on YouTube now? pic.twitter.com/05DXIwkkyz — YouTube Gaming at 🏠 (@YouTubeGaming) May 4, 2020

PewDiePie se rapproche encore plus YouTube

Avec ce contrat d’exclusivité, Felix “PewDiePie” Kjellberg renforce son attachement pour le service de la firme de Mountain View : “YouTube est ma maison depuis plus de dix ans maintenant et le streaming en direct sur la plateforme me semble tout naturel alors que je continue à chercher de nouvelles façons de créer du contenu et d’interagir avec les fans du monde entier. Le streaming en direct est quelque chose sur lequel je me vais beaucoup me concentrer en 2020 et au-delà, donc être en mesure de travailler en partenariat avec YouTube et être à l’avant-garde des nouvelles fonctionnalités du service est spécial et passionnant pour l’avenir.“