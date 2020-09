YouTube.com retire le picture-in-picture sur les iPhone sous iOS 14

L’une des nouvelles fonctionnalités intéressantes de iOS 14 est l’arrivée, enfin, de la prise en charge du mode picture-in-picture (pip). Celui-ci permet de continuer de regarder votre vidéo, en plus petit dans un coin de coin de l’écran, tout en faisant autre chose. Les applications, bien sûr, doivent être mises à jour pour profiter de cette fonctionnalité. En août dernier, nous découvrions que YouTube testait justement cette nouveauté mais celle-ci n’a pas encore été déployée au grand public.

Autrement dit, pour le moment tout du moins, les utilisateurs ne peuvent utiliser ladite fonctionnalité que via YouTube.com sur Safari sur leur iPhone. Ou tout du moins le pouvaient-ils. En effet, selon Eric Slivka de MacRumors, il semblerait que cette prise en charge du mode picture-in-picture sur YouTube.com ait été supprimée sur l’iPhone. Désormais, lorsque les utilisateurs tentent d’activer la fonction, celle-ci fonctionne une petite seconde seulement avant de disparaître.

Difficile, pour l’heure, de savoir s’il s’agit d’un bug ou si YouTube l’a supprimée parce que, il y a quelques jours encore, tout fonctionnait parfaitement bien pour tous les utilisateurs. Assez étrangement cela dit, le pip fonctionne bien si vous regardez une vidéo embarquée sur un site tiers. Certains y voient là le signe que YouTube tente d’empêcher les utilisateurs non Premium de profiter de cette option.

Cela étant dit, le picture-in-picture fonctionne toujours parfaitement bien sur la version iPad de YouTube, et ce que vous soyez membre Premium ou non. Il faut croire que les utilisateurs iPhone vont devoir patienter que le géant de Mountain View mette à jour l’application iOS pour pouvoir rectifier la situation et offrir enfin le picture-in-picture tant attendu sur le smartphone de la marque à la pomme. D’ici là, il faudra faire sans. Espérons que cela ne prenne pas trop de temps.

Picture in Picture in iOS 14 stopped working on iPhone for videos on YouTube’s website. YouTube videos embedded elsewhere still work fine. pic.twitter.com/8vTFy4u3Ut

— Eric Slivka (@eslivka) September 18, 2020