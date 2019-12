YouTube avait envisagé de regarder toutes les vidéos de YouTube Kids pour protéger les enfants

YouTube Kids est une plate-forme visant les plus jeunes, leur proposant du contenu pour leur âge. Malheureusement, nombre de vidéos totalement inappropriées se retrouvent à leur disposition. À tel point que YouTube avait envisagé de faire regarder toutes les vidéos.

YouTube s’est acquitté d’une amende de 170 millions de dollars cette année, de la menue monnaie pour Google, mais le motif de cette amende, violation du Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA) laissera quant à lui certainement des marques. En vérité, la situation fut à un moment donné tellement critique pour YouTube en ce qui concerne sa plate-forme dédiée à nos chères petites têtes blondes que le géant avait envisagé très sérieusement de faire regarder l’intégralité des vidéos de YouTube Kids.

YouTube Kids avait envisagé de regarder toutes les vidéos intégralement

Selon un rapport de Bloomberg, YouTube avait même mis sur pied une équipe de 40 employés répondant au nom de code de Crosswalk, en référence aux nombreux contenus dangereux sur le site. L’une des propositions était de regarder toutes les vidéos, une par une, ciblant les enfants de moins de 8 ans pour s’assurer qu’aucun contenu inapproprié ne passait entre les mailles du filet. Par exemple, l’année dernière, des journalistes avaient trouvé des vidéos avec des suicides et de la violence, souvent dissimulées dans des versions remaniées de dessins animés bien connus comme Mickey Mouse ou Peppa Pig.

pour filtrer le contenu inapproprié

Cette proposition de regarder toutes les vidéos manuellement était même allée jusqu’à la préparation d’un communiqué de presse. À la dernière minute, cependant, le PDG, Susan Wojcicki, décidait d’abandonner ce plan, selon plusieurs sources. Apparemment, une telle modération aurait trop fait ressemble la plate-forme à un media traditionnel. Cela aurait pu ouvrir la porte à une trop grande responsabilité, en terme de copyright, de discours haineux, et autre. YouTube s’était engagé il y a quelques mois à prendre des mesures fortes concernant le contenu pour enfants. Les commentaires ont ainsi été désactivés sur des “dizaines de millions” de vidéos et les vidéos des éditeurs reconnus ont été augmentés de 60%. Récemment, Susan Wojcicki déclarait à CBS que “si nous étions tenus responsables pour chaque contenu que nous recommandons, nous devrions les visionner intégralement un par un.” Une tâche impossible quand on sait que plus de 500 heures de vidéos arrivent sur la plate-forme chaque minute…