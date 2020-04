YouTube améliore la version tablette de son site

Une grande partie du trafic Internet provient aujourd'hui des appareils mobiles, des smartphones mais aussi des tablettes. La plupart des sites modernes proposent une version adaptée à ces tailles d'écran, mais la chose est toujours perfectible...

Les tablettes sont aujourd’hui extrêmement capables. En termes de performances et de fonctionnalités, elles n’ont plus beaucoup à envier aux ordinateurs classiques, portables ou non. YouTube vient ainsi de procéder à une mise à jour de son site pour mieux s’afficher sur les tablettes. De quoi délaisser l’application dédiée ? Pas nécessairement, mais celle-ci se fera moins nécessaire au quotidien.

YouTube met à jour son site web pour l’adapter davantage aux tablettes

La nouvelle interface de YouTube est désormais davantage compatible avec les grands écrans tactiles, comme ceux des iPad, des tablettes Android ou des machines sous Chrome OS. De nouveaux gestes font leur apparition, pour pouvoir notamment passer en mode plein écran ou au contraire afficher le mini-lecteur. Le défilement a été amélioré et de plus grosses icônes font leur apparition pour une expérience plus fluide et plus intuitive. Même le classique menu avec les trois petits points (sous les aperçus) est désormais toujours affiché (plus besoin de le survoler).

Pour une expérience plus agréable si vous n’avez pas l’application dédiée

Peu importe le support et la plate-forme que vous utilisez, vous devriez aussi constater un historique mieux géré, avec une gestion des playlists en glissant les vidéos de haut en bas comme vous le désirez. Android Police précise que ces changements étaient visibles, pour certains utilisateurs, depuis le mois dernier mais ils sont désormais déployés à tout un chacun. Ces modifications ne vous feront pas délaisser complètement les applications dédiées sur Android ou iPadOS et ne supplanteront pas une utilisation avec clavier et trackpad sur un Chromebook mais cette nouvelle version rendra l’expérience plus simple si vous n’avez pas d’autre choix.