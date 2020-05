YouTube ajoute enfin les chapitres à ses vidéos

Si vous avez déjà regardé une longue vidéo sur YouTube ou un tutoriel quelconque, vous avez peut-être remarqué dans la description de ladite vidéo la présence d’indicateurs temporels, de timestamps. Le créateur indique par ce moyen certains passages importants, pour celles et ceux qui ne voudraient pas regarder l’intégralité et passer directement à tel ou tel passage. Par exemple, pour passer une introduction ou aller directement à une étape précise du tutoriel.

Ce n’est évidemment pas la méthode la plus efficace mais cela a le mérite de fonctionner. Cela étant dit, YouTube semble aujourd’hui avoir entendu les demandes des utilisateurs. La plate-forme annonce déployer en ce moment les chapitres. YouTube teste cette nouvelle fonctionnalité depuis un moment maintenant et il semblerait que les retours soient suffisamment positifs pour en faire une fonctionnalité permanente. Voilà qui devrait simplifier la vie des spectateurs et des créateurs qui n’auront plus à “polluer” les descriptions de leurs vidéos.

Le fonctionnement est des plus simples. Ces chapitres seront visibles en bas du lecteur vidéo. Les différents timestamps seront évidemment cliquables, pour sauter directement au chapitre souhaité. Attention cependant, il s’agit là d’une fonctionnalité totalement optionnelle. Les créateurs de vidéos devront déclarer les chapitres manuellement. Autrement dit, toutes les vidéos n’en profiteront pas. Les anciennes encore moins, à moins bien sûr que son créateur ne les ajoute. Cette nouvelle fonctionnalité est normalement en cours de déploiement pour la version web de YouTube ainsi que les applications iOS et Android. Encore un peu de patience si vous ne les voyez pas, c’est pour très bientôt !

0:00 We heard you and added Video Chapters.

0:30 You liked it.

1:00 Now it's official: Video Chapters are here to stay.

1:30 Creators, try Chapters by adding timestamps starting at 0:00 to your video description. Viewers, scrub to find exactly what you’re looking for.

2:00 Enjoy! pic.twitter.com/bIHGsGVmyW

— YouTube (@YouTube) May 28, 2020