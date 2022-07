YouTube a de nombreux raccourcis clavier “secrets”

YouTube, comme un certain nombre d'autres sites, dispose d'une liste de raccourcis clavier. Certains sont assez connus, d'autres non. Petite liste.

Il est facile de trouver les raccourcis clavier quand vous utilisez une app sur un Mac ou un PC. Lorsque vous regardez une fonction dans un menu, le raccourci clavier correspondant est souvent indiqué. Sur les sites web, par contre, c’est différent. Les raccourcis sont rarement indiqués, et pas nécessairement présents, d’ailleurs. Ceci étant dit, de nombreux sites ont de tels raccourcis, encore faut-il en trouver la liste.

Quel est donc le raccourci secret qui affiche tous les raccourcis secrets ? Maj + / ou “?”. Simple, non ?

YouTube a une longue liste de raccourcis clavier

Ce combo de touches vous permet souvent de voir la liste des raccourcis sur vos sites favoris. C’est souvent, d’ailleurs, sans le faire exprès que l’on découvre cette liste ou l’un ou l’autre des raccourcis. Vous en connaissez probablement certains : K lance la lecture ou met en pause, J et L permettent de reculer ou d’avancer. Certains sont moins connus. Vous pouvez avancer image par image après avoir mis en pause une vidéo avec “,” et “.”. Vous pouvez aussi ralentir ou augmenter la vitesse de lecture avec “<” et “>” (Maj + , et Maj + .).

N’hésitez pas à regarder la liste complète, certains pourraient vous être utiles régulièrement. Étant quelqu’un qui réalise des captures d’écran souvent, avancer et reculer image par image est très pratique.

De nombreux sites cachent leurs raccourcis clavier

De nombreux sites populaires cachent leurs raccourcis derrière le combo Maj + /. Twitter, par exemple. g + m ouvre les DM, “u” et “x” permettent de rendre muet et bloquer un compte. Facebook a sa propre liste. “L” permet d’aimer un post, “/” affiche la recherche. Vous pouvez aussi épingler les raccourcis en bas à droite de l’écran. Pratique.

Reddit, l’app web Spotify, l’app web WhatsApp et Twitch ont, eux aussi, une telle liste de raccourcis. Il est cependant impossible de faire une liste complète des sites concernés. N’hésitez pas à tester le combo Maj + / ou “?” sur vos sites favoris. Et ces raccourcis fonctionnent le plus souvent sur tous les navigateurs.