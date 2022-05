Young Jedi Adventures, la première série animée Star Wars pour les enfants

Développée par le showrunner Michael Olson, la série animée Star Wars : Young Jedi Adventures suit des enfants qui sont embarqués dans des aventures dirigées par Yoda. Ils commencent leur voyage sur le chemin pour devenir des chevaliers Jedi, apprenant des compétences précieuses pour notre galaxie et la galaxie lointaine, très lointaine. Les apprentis Jedi aborderont les thèmes de la compassion, de l’autodiscipline, du travail d’équipe, de la patience et de l’amitié.

Set during The High Republic era, the Original Series follows Younglings as they study the ways of the Force and become Jedi: Compassion, self-discipline, teamwork, patience, and friendship. Young Jedi Adventures is coming to Disney+ and Disney Junior spring 2023. pic.twitter.com/EbcmI98ecv

— Star Wars (@starwars) May 27, 2022