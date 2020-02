YggTorrent : son domaine suspendu, le site déménage

Le site de torrents français, qui a déjà effectué de multiples redirections, est cette fois contraint de changer de nom de domaine, l'ancien étant suspendu par son registrar.

Si Hadopi (Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet) est un projet qui n’a pas réellement permis de réfréner le partage illégal d’œuvres en France, avec seulement 101 contraventions en 10 ans du plan de “réponse graduée”, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) qui gère les droits d’auteur est elle bien plus efficace. En 2018, elle était parvenu à faire déréférencer le nom de domaine de Yggtorrent, qui n’apparaissait ainsi plus sur les moteurs de recherche. Une trêve de courte durée puisqu’il était toujours possible d’accéder au site dès lors que les administrateurs ont procédés à une redirection vers un autre nom de domaine. Cette fois cependant, c’est différent. En effet, au lieu de désindexer le site auprès des moteurs de recherche, c’est le registraire qui a suspendu le nom de domaine.

Un accès compliqué par la suspension

Ainsi il n’est pas possible d’accéder à yggtorrent.ws, dernière adresse en date du site, pas plus qu’il n’est possible pour les administrateurs du site de rediriger l’ancien site vers le nouveau. Seuls les abonnés au compte Twitter du site de partage peuvent connaître l’adresse, qui a déménagé vers un nom de domaine suédois, en .se donc.

🚩 La nouvelle adresse du site est 🇸🇪 : ⚔️⚔️⚔️ https://t.co/u1rwyrnBag ⚔️⚔️⚔️ –

L'ancien nom de domaine (.ws) a été suspendu par le Registrar (la redirection ne fonctionnera pas). N'oubliez pas de mettre à jour vos favoris 🙂, merci de votre patience et désolé du désagrément. — YggTorrent (@yggtorrent_com) February 5, 2020

Un site illégal très en vu

Après la fermeture de T411, le site YggTorrent a pris la relève, avec à ses côtés Torrent9. Tous les deux sont particulièrement populaires, et le premier s’est vu visé par des plaintes de TF1 Distribution, Disney ou Canal+. Malgré les redirections, le déréférencement et la suspension du nom de domaine, tant que les bases de données du site sont intactes, YggTorrent peut se relocaliser indéfiniment — ou jusqu’à ce qu’il soit à court de domaines de premier niveau.